Capitale Italiana della Cultura 2028: le 10 città finaliste
di
Sono state ridotte a 10 le città candidate a diventare Capitale Italiana della Cultura nel 2028: l’annuncio delle finaliste, con i rispettivi programmi, è stato reso noto da parte del Ministero della Cultura. La vincitrice riceverà un contributo finanziario di un milione di euro per realizzare le iniziative e gli obiettivi delineati nel dossier di candidatura. Nel 2026 a ricoprire il ruolo di Capitale Italiana della Cultura è L’Aquila, mentre nel 2027 toccherà a Pordenone.
POTREBBE INTERESSARTI
-
Quali sono le Dolomiti più belle secondo Reinhold Messner
-
I migliori concerti del 2026 in Italia: gli eventi da non perdere
-
Classifica 2025 dei musicisti più pagati al mondo: uno è italiano
-
Allarme telline per il menù di Capodanno: cosa è successo
-
Quanto costano i menù di Capodanno 2026 degli chef stellati
-
Quanto costa il menù del Cenone di Capodanno 2026 da Cracco
-
I 100 migliori distillati al mondo: 3 sono italiani
-
Bradley Cooper stregato dall'Italia: cosa ama del nostro Paese
-
Quanto costa comprare una casa in Italia nel 2026: i prezzi