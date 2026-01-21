Questo sito contribuisce all’audience di

Capitale Italiana della Cultura 2028: le 10 città finaliste

Pubblicato:

Silvio Frantellizzi

Silvio Frantellizzi

Giornalista

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

Sono state ridotte a 10 le città candidate a diventare Capitale Italiana della Cultura nel 2028: l’annuncio delle finaliste, con i rispettivi programmi, è stato reso noto da parte del Ministero della Cultura. La vincitrice riceverà un contributo finanziario di un milione di euro per realizzare le iniziative e gli obiettivi delineati nel dossier di candidatura. Nel 2026 a ricoprire il ruolo di Capitale Italiana della Cultura è L’Aquila, mentre nel 2027 toccherà a Pordenone.

 

