Capitale Italiana del Libro 2027, rivelate le 31 città candidate

Il Ministero della Cultura ha reso note le 31 candidate al titolo di Capitale Italiana del Libro 2027. Sul sito ufficiale del Mic si legge che “le candidature saranno valutate da una giuria, composta da cinque esperti indipendenti e di chiara fama nel settore della cultura e dell’editoria, che esaminerà i progetti pervenuti per selezionare tra questi fino a dieci comuni finalisti entro il 30 giugno 2026”.

Sempre sul portale ufficiale del Ministero, è stato spiegato che “i Comuni finalisti saranno successivamente invitati ad audizioni pubbliche che si svolgeranno entro il 15 luglio 2026. Entro il 31 luglio 2026, la Giuria proporrà al Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, la candidatura ritenuta più idonea a essere insignita del titolo di Capitale italiana del libro 2027, che fruirà di un contributo di circa mezzo milione di euro per la realizzazione delle attività proposte nel dossier”.