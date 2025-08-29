Le canzoni più ascoltate in Italia nell'estate 2025: classifica

Sono state svelate le dieci canzoni più ascoltate in Italia su Spotify nell’estate del 2025: la classifica vede un dominio di artisti italiani, anche se al primo posto c’è un brano straniero. Della top ten ha parlato così Dario Manrique, Editorial Lead per il Sud Europa di Spotify: “Questa estate ha visto un ascolto più variegato e meno frenetico – si legge su ‘Adnkronos’ – gli italiani hanno scelto brani che raccontano storie, emozioni e contaminazioni culturali e musicali. La nostra top ten riflette un panorama musicale aperto al mondo e alle influenze internazionali, ma con radici forti nella scena nazionale, che conquista la quasi totalità delle posizioni in classifica”.