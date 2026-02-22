Chi sono i cantanti di Sanremo 2026 più seguiti sui social
di
Ormai il successo passa (anche) dai social: in attesa del Festival di Sanremo 2026, che si terrà dal 24 al 28 febbraio, sono tantissimi coloro che hanno iniziato – o continuato con maggior scrupolo – a seguire i cantanti in gara sui loro profili digitali, alla ricerca di contenuti interessanti e magari di qualche anticipazione sulla kermesse. Ma chi sono gli artisti che hanno il maggior numero di follower, tra coloro che sono in gara quest’anno? Scopriamolo insieme.
POTREBBE INTERESSARTI
-
Il segreto dell'Uomo Vitruviano di Leonardo è stato svelato
-
Bistrot a San Pietro, nota del Vaticano (e ironia di Fiorello)
-
Con Bentornati al Sud Castellabate sogna un nuovo boom turistico
-
I 6 dolci italiani più amati al mondo (e dove mangiarli)
-
Olimpiadi Milano Cortina, le divise dei poliziotti sono un caso
-
Masterchef, Giorgio Locatelli e la clamorosa gaffe sulla Sardegna
-
Ristorante non scalda omogeneizzato per neonato: caso in Piemonte
-
Cammino Minerario di Santa Barbara è il miglior sentiero al mondo
-
Quanto costa il Menù San Valentino 2026 al Cannavacciuolo Bistrot