Chef Antonino Cannavacciuolo è pronto ad aprire un nuovo locale alla stazione di Torino Porta Nuova: come sarà e quando è prevista l'inaugurazione

Un nuovo locale firmato da Antonino Cannavacciuolo aprirà a Torino: si tratta del format Il Banco che troverà spazio all’ingresso principale della stazione di Porta Nuova.

Cannavacciuolo apre un nuovo locale a Torino Porta Nuova

L’apertura del nuovo locale nel capoluogo piemontese è stata annunciata attraverso alcuni cartelloni pubblicitari che sono stati installati nell’atrio monumentale della stazione torinese, dal lato destro per chi entra da corso Vittorio Emanuele II.

L’annuncio è comparso anche sul profilo Instagram ufficiale ‘antoninoilbanco’ che ha anticipato l’apertura del nuovo locale con una foto e la scritta “coming soon”. Secondo quanto si legge su ‘Quotidiano Piemontese’, l’inaugurazione del punto vendita è prevista nei giorni che precedono il Natale.

Il locale seguirà il format di Antonino Il Banco di Cannavacciuolo e non sarà un ristorante tradizionale, bensì una gastronomia aperta dalla mattina alla sera, con una proposta che comprende caffè, piatti caldi da consumare sul posto e prodotti da acquistare e portare via.

Il punto vendita si rivolge ai viaggiatori in transito e a chi frequenta abitualmente la stazione e il centro di Torino: il progetto riprende il modello già presente in altre zone d’Italia, come gli aeroporti di Milano Malpensa e Napoli Capodichino. Il locale di chef Cannavacciuolo a Porta Nuova dovrebbe occupare una superficie di circa 170 metri quadrati.

I locali Antonino Il Banco di Cannavacciuolo

Antonino Il Banco di Cannavacciuolo è uno dei tanti progetti dello chef campano: i locali, sparsi in diverse zone d’Italia, rappresentano il format di ristorazione informale e street food d’autore ideato dallo chef campano.

Il progetto è nato per offrire una cucina legata alla tradizione campana e italiana in una veste moderna e veloce, accessibile e pensata sia per il consumo sul posto che per l’asporto. L’offerta gastronomica unisce caffetteria, pasticceria e rosticceria tradizionale, con creazioni realizzate all’interno di Cannavacciuolo Lab, il laboratorio dello chef.

Il menu comprende piatti che spaziano dal salato ai dolci di pasticceria, passando per lo street food e i prodotti a marchio Cannavacciuolo. Tra le specialità, troviamo la pizza fritta, il cuoppo napoletano, gli arancini, la parmigiana di melanzane, i supplì, le focacce e i panini gourmet. Per quanto riguarda i dolci ci sono babà, sfogliatelle, la pastiera napoletana, i fiocchi di neve, le code di aragosta e altre specialità artigianali realizzate nel laboratorio dello chef.

Il format Antonino Il Banco di Cannavacciuolo è presente in diverse località italiane, principalmente in luoghi strategici, aree di passaggio, outlet e snodi di trasporto: il primo locale è stato aperto a Vicolungo, in provincia di Novara, presso il Vicolungo The Style Outlets. Restando in Piemonte, un altro punto vendita si trova a Orta San Giulio, non troppo distante dal celebre ristorante stellato Villa Crespi.

Altri due locali, invece, si trovano in due aeroporti italiani: uno all’interno dell’area aeroportuale dello scalo di Milano-Malpensa, l’altro nell’area imbarchi dell’aeroporto di Napoli Capodichino. La prossima apertura, come detto, è prevista presso la stazione di Torino Porta Nuova: una scelta con cui il marchio, dopo aver consolidato la propria presenza negli scali aeroportuali, si prepara a entrare anche nel canale ferroviario.