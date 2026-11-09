Da Campiglio a Cortina, il fast food del pollo fritto è un caso

L'arrivo sulle montagne italiane di una nota catena di fast food di pollo fritto è diventato un caso: le reazioni delle associazioni e dei vip

L’arrivo di una nota catena di fast food del pollo sulle piste da sci delle montagne italiane, da Cortina d’Ampezzo a Madonna di Campiglio, è diventato un caso: associazioni, addetti ai lavori e personaggi famosi si interrogano sul senso dell’operazione, sollevando dubbi riguardo all’iniziativa che sarebbe lontana dall’identità e dalle tradizioni delle zone montane.

Il fast food del pollo fritto in Italia è diventato un caso

Numerose le critiche mosse all’operazione che vede l’arrivo di due punti vendita di una nota catena di fast food: gli ambientalisti, per esempio, hanno denunciato una progressiva perdita di identità delle località alpine, ormai sempre più orientate verso i modelli di consumo standardizzati, a scapito delle realtà locali.

Oscar Farinetti, fondatore di Eataly, ai microfoni di ‘Radio Veneto 24’ ha commentato così la questione: “Non posso dire che non sono bravi, semplicemente ci offrono un prodotto che non c’’entra con la nostra storia e la nostra cultura. Noi consumatori italiani dovremmo essere un pelino più colti, riconoscere i nostri patrimoni, la cucina fatta di pochi ingredienti, e i prodotti eccellenti”.

Lo stesso Farinetti ha parlato anche dei risvolti di tipo economico e normativo: “Ci sono regole burocratiche per cui oggi fare l’oste è diventato un gesto da missionario. Abbiamo bisogno di salvare le osterie italiane attraverso una legislazione che le tratti come patrimonio dell’umanità italiana”.

Sul tema è intervenuta anche la Società alpinistica tridentina, per bocca del presidente Cristian Ferrari: “L’arrivo delle multinazionali del fast food sulle piste da sci può certamente rappresentare un ulteriore passo verso un appiattimento culturale dell’offerta turistica – si legge su ‘Repubblica’ – nulla contro il pollo fritto, naturalmente, ma siamo sicuri che sia questo il problema di cui dovremmo maggiormente preoccuparci?

A lasciarci molto più perplessi è la prospettiva di realizzare centri benessere e piscine a duemila metri di quota, all’interno di strutture nate per l’accoglienza degli escursionisti. Dopo un’estate in cui abbiamo discusso ripetutamente delle difficoltà di approvvigionamento idrico dei rifugi, ci sembra quantomeno contraddittorio immaginare nuovi servizi che richiedono un ulteriore consumo di acqua, energia e altre risorse. Forse dovremmo indignarci maggiormente per questo, anziché concentrare tutta la nostra attenzione su ciò che viene servito sulle piste da sci”.

I messaggi dei vip

Diversi personaggi famosi hanno dato il proprio parere riguardo all’arrivo della nota catena di fast food del pollo sulle montagne italiane, a cominciare dall’ex sciatore Kristian Ghedina: “Chi viene in montagna e a Cortina chiede il pastin, vuole il formaggio tipico, non credo cerchi pollo fritto – le parole di Ghedina riportate dal ‘Corriere della Sera’ – la montagna merita rispetto e non credo che avviare un fast food a duemila metri sia la soluzione per difendere e valorizzare il nostro territorio “.

Sulla stessa linea di Ghedina si è espresso anche Jerry Calà, attore che a Cortina d’Ampezzo è di casa fin dai tempi del film cult ‘Vacanze di Natale’ del 1983: “In rifugio voglio mangiare la polenta e le salsicce – ha dichiarato Calà – il pastin, il formaggio e le specialità locali. La cucina di montagna offre una grande ricchezza nelle baite e non ha bisogno del pollo fritto”.