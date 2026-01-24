Cammino Minerario di Santa Barbara è il miglior sentiero al mondo

Il Cammino Minerario di Santa Barbara, un percorso di oltre 500 km nel sud-ovest della Sardegna, è stato premiato come il miglior sentiero al mondo

Appassionata di viaggi, di trail running e di yoga, ama scoprire nuovi posti e nuove culture. Curiosa, determinata e intraprendente adora leggere ma soprattutto scrivere.

La Sardegna nota in tutto il mondo per le sue spiagge iconiche e il mare cristallino in realtà vanta anche diversi sentieri escursionistici immersi nella natura. Sono percorsi da scoprire lentamente, passo dopo passo, come il Cammino Minerario di Santa Barbara. Proprio questo percorso di turismo lento, infatti, ha appena conquistato un riconoscimento internazionale di grande prestigio, imponendosi come miglior sentiero al mondo. Un risultato che non solo valorizza il cammino in sé, ma accende i riflettori su un altro tipo di turismo presente in Sardegna.

Il Global Choice Award di Komoot consacra il Cammino Minerario di Santa Barbara

Il Cammino Minerario di Santa Barbara è molto più di un semplice itinerario escursionistico ad Iglesias in Sardegna. Si tratta di un percorso che seguendo gli antichi cammini minerari del sud-ovest dell’isola combina storia, cultura, natura e religione. A certificare l’eccellenza del Cammino Minerario di Santa Barbara in Sardegna è il Global Choice Award assegnato da Komoot, la più grande piattaforma outdoor del mondo.

Per la prima volta nella sua storia, Komoot ha deciso di premiare un cammino, e il verdetto è arrivato il 19 gennaio 2026 al termine di una votazione internazionale. Anche la community globale di Komoot, infatti, ha espresso la propria preferenza. Milioni di utenti escursionisti e appassionati di attività outdoor hanno, quindi, riconosciuto nel Cammino Minerario di Santa Barbara un’esperienza da premiare. Il Cammino Minerario di Santa Barbara ha, quindi, superato una selezione e ha vinto su altri itinerari di fama internazionale.

Il premio è stato consegnato durante la CMT di Stoccarda, la più importante fiera internazionale dedicata al turismo, tempo libero e outdoor, ed è stato dedicato alla memoria di Giampiero Pinna, fondatore ed ex presidente del Cammino. Per celebrare il riconoscimento, la Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara ha annunciato anche un’iniziativa speciale rivolta ai camminatori che vorranno percorrerlo. Verranno messi a disposizione 2.000 notti al costo simbolico di 10 euro nelle strutture convenzionate lungo il percorso.

Le caratteristiche del Cammino Minerario di Santa Barbara

Il Cammino Minerario di Santa Barbara è un percorso che si sviluppa all’interno del Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna, tra gli antichi cammini minerari. I sentieri percorsi oggi dai camminatori erano un tempo le strade dei minatori diretti al lavoro, le mulattiere e le ferrovie utilizzate per il trasporto dei minerali grezzi. Il Cammino nasce con l’obiettivo di tramandare la memoria della storia mineraria sarda.

Il tracciato principale è un itinerario ad anello di oltre 500 chilometri, suddiviso in circa 30 tappe, con partenza e arrivo a Iglesias. Attraversa territori di straordinaria varietà paesaggistica toccando villaggi minerari dismessi, miniere storiche, foreste, campagne silenziose e tratti costieri di rara bellezza.

Dal punto di vista pratico, il Cammino è sviluppato principalmente su sentieri, carrarecce sterrate e mulattiere: solo circa il 25% del percorso interessa strade asfaltate o centri urbani. Oltre al cammino a piedi, esistono varianti percorribili in bicicletta, con una ciclovia di circa 550 chilometri suddivisa in 9 tappe che è già stata premiata da Legambiente. Sono presenti, inoltre, percorsi dedicati anche al turismo equestre. Lungo il tracciato non mancano servizi per chi lo percorre, presenti sia nei paesi attraversati sia nei villaggi minerari dismessi.