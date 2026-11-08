Camminare sulle Dolomiti: l'attività ha conquistato il Guardian

Il Guardian torna a parlare del nostro paese e questa volta lo fa con un articolo che presenta le Dolomiti come perfette per le camminate invernali

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Una vacanza invernale in montagna non deve per forza prevedere sci e impianti di risalita. Il Guardian ha dedicato un articolo alle esperienze per chi cerca un modo diverso di vivere la neve, includendo tra le destinazioni consigliate anche le Dolomiti. Qui le passeggiate tra boschi e vallate si intrecciano con le soste nei rifugi e la cucina del territorio. Il giornale britannico racconta però anche altre mete europee, dalle Highlands scozzesi alla Lapponia.

Il Guardian elogia le camminate sulle Dolomiti

Nel suo articolo sulle vacanze invernali per chi non scia, pubblicato il 1° novembre 2026, il Guardian presenta le Dolomiti come una destinazione adatta a chi vuole esplorare la montagna a piedi e fare tappa nei rifugi. Dopo un pezzo che elogiava Monte Isola e il lago d’Iseo, il giornale inglese torna ad esaltare una località del nostro paese. Il percorso descritto in questo caso ha come riferimento Sesto, in tedesco Sexten, e si sviluppa nell’area delle Tre Cime di Lavaredo. La proposta unisce l’attività all’aria aperta alla scoperta delle specialità locali.

La zona offre diversi itinerari invernali che attraversano vallate, boschi e paesaggi. Tra i luoghi citati ci sono la Val Fiscalina e la Val Campo di Dentro, oltre ai dintorni del passo Monte Croce e del lago di Dobbiaco. Sono percorsi che si possono affrontare con passo tranquillo, ma d’inverno richiedono comunque calzature adatte e abbigliamento adeguato. Queste camminate, però, permettono di osservare le Dolomiti da una prospettiva diversa rispetto a quella delle piste da sci.

Un elemento centrale del viaggio proposto è la cucina. I rifugi di montagna sono diventati una parte importante dell’esperienza, dove si possono assaggiare ricette legate alla cultura gastronomica altoatesina. Tra i piatti suggeriti ci sono canederli, Schlutzkrapfen, zuppe d’orzo e Kaiserschmarrn, il dolce scomposto servito spesso con confettura.

Gli altri percorsi invernali consigliati dal Guardian

Le Dolomiti sono solo una delle otto destinazioni europee raccolte nell’articolo del Guardian, che propone attività per viaggiatori con interessi diversi. Quello che accomuna tutte le località è la possibilità di fare attività interessanti anche per chi non mette gli sci ai piedi. Si parte dalla Finlandia, dove è consigliata Ruka per esperienze sulla neve come le escursioni con le racchette, la pesca sul ghiaccio e gli incontri con le renne.

In Scozia, Cairngorms rappresenta un’area nota per l’osservazione delle stelle e per le passeggiate serali. Inoltre qui si possono incontrare renne allo stato libero. Il viaggio suggerito prosegue in Transilvania, dove i sentieri dei Carpazi consentono di cercare le tracce degli animali e di abbinare le escursioni alla visita di Brașov e del castello di Bran. In Francia, Chamonix combina, invece, le camminate sulla neve con la visita al ghiacciaio della Mer de Glace e alla sua grotta di ghiaccio. L’articolo, inoltre, esalta i panorami straordinari che si possono ammirare in quota.

A Innsbruck, in Austria, il programma può includere slittino, esperienze in igloo e mercatini di Natale. Nella regione di Stoccolma, in Svezia, una delle attività caratteristiche è il pattinaggio su laghi ghiacciati o lungo la costa, da praticare con guide locali. All’estremo nord europeo, Tromso in Norvegia propone escursioni legate alla cultura sami e alle renne, oltre a gite nei fiordi e alla possibilità di osservare l’aurora boreale.