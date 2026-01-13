Camere in hotel 4 stelle a prezzi stracciati a Rimini: è polemica

È boom di presenze a Rimini, per via di un importante appuntamento fieristico, ma scoppia la polemica: alcuni hotel 4 stelle fanno prezzi stracciati

Rimini e dintorni si affollano, in questi primi giorni del 2026: si avvicina infatti un importante appuntamento molto atteso dagli esperti del settore – e non solo – che sta attirando tanti visitatori. Si tratta del SIGEP (Salone Internazionale Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigianale e Caffè), fiera di riferimento mondiale per il gelato artigianale e le sue filiere, che si terrà dal 16 al 20 gennaio 2026 proprio a Rimini. E mentre le strutture ricettive fanno il pieno di prenotazioni, c’è chi vende camere in hotel 4 stelle a prezzi stracciati, dando il via alle polemiche.

Prezzi stracciati negli hotel 4 stelle a Rimini

Il SIGEP sta attirando tantissimi turisti nella città di Rimini, dove si terrà la fiera: c’è grande fermento tra gli albergatori locali, impegnati a pieno ritmo nella gestione delle numerose prenotazioni. Si parla già di una media dell’80% di camere occupate, almeno negli hotel 4 stelle della zona, secondo le stime di Promozione alberghiera, rivelate dal suo presidente Antonio Carasso. E, con gli arrivi dell’ultimo minuto, si prevede il sold out. Come spesso accade in questi casi, i prezzi di un soggiorno medio sono piuttosto alti: la richiesta fa aumentare vertiginosamente le tariffe – che talvolta sono maggiori persino di quelle viste a Capodanno.

Ma non è così ovunque. In controtendenza, alcuni hotel 4 stelle stanno promuovendo le loro camere ad un prezzo stracciato. Vere e proprie “offerte indecenti”, come le considera Mauro Santinato, fondatore di Teamwork e albergatore. Basta fare una ricerca online per trovare tariffe assurde, tra cui una camera a 18 euro in un 4 stelle di Rimini, per la notte di domenica 11 gennaio 2026 (quando Santinato ha scandagliato il web per portare alla luce questa situazione anomala). Quali servizi ci si possono aspettare ad un prezzo del genere? E come può un albergo rientrare delle spese in questo modo?

La polemica sulle tariffe degli hotel 4 stelle

Scatta dunque la polemica per i prezzi stracciati che alcuni hotel 4 stelle stanno praticando a Rimini, in vista del SIGEP. Anche volendo immaginare che si tratti di una “svendita” dell’ultimo minuto per riempire le ultime camere rimaste vuote, impostare tariffe del genere ha un impatto negativo sull’intero sistema alberghiero. “Se un 4 stelle vende una doppia a 18 euro, allora un 3 stelle a quanto dovrebbe venderla? A 12 euro? E un albergo 2 stelle invece cosa fa, la mette a 8 euro?” – commenta Santinato, come si legge sul “Resto del Carlino”. E non si tratta soltanto di un problema di competitività.

“Qui è in discussione la sostenibilità del sistema turistico riminese stesso. Perché a queste cifre il personale non può essere valorizzato, la qualità non può essere mantenuta, l’investimento non può essere recuperato, il servizio da 4 stelle resta tale solo sulla carta. E allora, quando si fanno i bilanci e si parla di record di presenze a Rimini, tutti dovremmo iniziare a porci domande diverse. Quale fatturato hanno realmente generato quelle presenze? E che valore rimane sul territorio? Quale futuro stiamo costruendo per le imprese alberghiere riminesi?” – afferma Mauro Santinato.

Dunque, le cifre che ultimamente sembravano aver confermato il rilancio del turismo a Rimini potrebbero essere state solamente uno specchietto per le allodole. E ancora: “Forse negli ultimi anni ci è sfuggito qualcosa. Forse abbiamo confuso l’occupazione delle camere con la redditività. Forse stiamo andando da qualche parte, ma non è più chiaro dove. Le tariffe raccontano sempre una storia. E quella che vediamo anche oggi a Rimini è una storia che dovrebbe far riflettere tutti” – conclude Santinato.