Per The Traitors Italia 2 cambia la location: il nuovo castello

Il reality The Traitors Italia, di Prime video, cambia la location per la sua seconda edizione: dal Trentino ci si sposta in un castello nel Lazio

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The Traitors Italia si prepara a tornare con una nuova edizione e, secondo le ultime indiscrezioni, il reality show sarebbe pronto a cambiare location. Dopo la prima stagione ambientata tra i castelli della Val di Non, in Trentino, il programma avrebbe scelto una nuova cornice per le registrazioni.

Il programma, che nella prima edizione ha visto trionfare Giuseppe Giofrè, ha conquistato una fetta di pubblico proprio grazie alla sua struttura da gioco psicologico. Inoltre, la seconda stagione non è ancora stata raccontata nei dettagli da Prime Video con un annuncio completo sul cast e sulla data di uscita, ma nelle ultime ore sono circolati diversi rumor sui nuovi concorrenti e sull’avvio delle registrazioni.

La nuova location di The Traitors Italia

La grande novità della seconda stagione di The Traitors Italia riguarderebbe proprio la location. Secondo le indiscrezioni circolate in queste ore, le nuove puntate non sarebbero più ambientate in Trentino, dove la prima stagione aveva sfruttato il fascino di Castel Valer e Castel Nanno. Secondo quanto riporta ‘Today’, la nuova edizione sarà nel Lazio, più precisamente al Castello di Lunghezza.

Il Castello di Lunghezza si trova nella zona est di Roma, nella località omonima, non lontano dalla via Collatina e dalla via Tiburtina. È un complesso storico che comprende la costruzione nobiliare, i giardini e un parco. Il sito ufficiale del castello racconta un luogo con radici molto antiche e oggi viene utilizzato anche per eventi, spettacoli e attività aperte al pubblico.

La scelta di un castello vicino a Roma avrebbe anche un valore produttivo. Una location nel Lazio potrebbe semplificare logistica, spostamenti, gestione degli ospiti e organizzazione delle riprese. La conduzione sarà sempre quella di Alessia Marcuzzi.

Cos’è The Traitors Italia 2 e i rumors sul cast

The Traitors Italia è la versione italiana di un format internazionale di grande successo, distribuito da Prime Video, una delle piattaforme di streaming preferite dagli italiani. Il meccanismo è semplice da spiegare ma complesso da giocare. Un gruppo di concorrenti viene diviso segretamente tra leali e traditori. I leali devono individuare i traditori e bandirli dal gioco, mentre i traditori devono eliminare i leali uno dopo l’altro, senza farsi smascherare. Se alla fine resta in gioco anche un solo traditore, il montepremi va ai traditori; se invece i leali riescono a eliminarli tutti, la vittoria viene divisa tra i superstiti fedeli. Chi è un traditore deve mentire bene, controllare le emozioni e manipolare il gruppo.

La prima stagione italiana ha avuto tra i protagonisti Paola Barale, Filippo Bisciglia, Aurora Ramazzotti, Rocco Tanica, Tess Masazza, Giancarlo Commare e Giuseppe Giofrè, poi vincitore del gioco. Il programma ha funzionato perché ha mostrato dinamiche diverse da quelle dei reality più tradizionali. Anche Alessia Marcuzzi ha avuto un ruolo centrale con la sua conduzione.

Per The Traitors Italia 2, al momento, il cast ufficiale non è stato ancora confermato da Prime Video, ma le indiscrezioni parlano di una squadra molto varia. Tra i nomi riportati sempre da ‘Today’ ci sarebbero Lorella Cuccarini, Jolanda Renga, Valentina Nappi e Camihawke. Secondo i rumor, le registrazioni della nuova stagione sarebbero partite in queste giornate di giugno e dovrebbero concludersi in pochi giorni, come spesso accade nei reality game. La messa in onda o distribuzione su Prime Video dovrebbe arrivare più avanti, probabilmente dopo l’estate o in autunno, anche se su questo punto servirà attendere una comunicazione ufficiale.