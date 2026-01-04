Calze della Befana 2026, i dolci e giocattoli preferiti in Italia
La Befana resta una delle feste più amate del calendario italiano. Nel 2026, infatti, questa tradizione non solo resiste, ma si conferma molto viva. Nonostante i cambiamenti nelle abitudini familiari, la calza della Befana continua a essere un rito che conquista non solo i bambini, ma anche gli adulti. Caramelle, cioccolato e piccoli giochi restano i protagonisti assoluti, mentre il temuto carbone perde sempre più spazio.
Dolci e giocattoli: cosa trovano i bambini italiani nella calza
A fotografare le abitudini degli italiani sulla “calza della Befana” è l’indagine “I bambini e la Befana”, realizzata da AstraRicerche per Unione Italiana Food e ripresa anche da ‘Ansa’. Sono state eseguite 1.000 interviste online a genitori di bambini tra i 4 e i 14 anni. I risultati parlano chiaro: la calza della Befana sarà presente nel 90% delle case italiane, confermandosi una tradizione solida.
Ma non è solo una festa per i più piccoli. Ben 7 adulti su 10 dichiarano di ricevere o regalare una calza anche in età adulta. Non sorprende, quindi, che il 95% dei genitori ammetta di “assaggiare” i dolci contenuti nella calza dei figli, trasformando il rito in un momento di condivisione familiare.
Il contenuto della calza, però, è cambiato nel tempo. Il carbone non scompare del tutto, ma perde centralità mentre acquistano più spazio i succhi di frutta. I giocattoli restano presenti soprattutto come piccoli gadget, giochi tascabili o personaggi ispirati a cartoni animati e videogiochi.
