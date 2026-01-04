Calze della Befana 2026, i dolci e giocattoli preferiti in Italia

Appassionata di viaggi, di trail running e di yoga, ama scoprire nuovi posti e nuove culture. Curiosa, determinata e intraprendente adora leggere ma soprattutto scrivere.

La Befana resta una delle feste più amate del calendario italiano. Nel 2026, infatti, questa tradizione non solo resiste, ma si conferma molto viva. Nonostante i cambiamenti nelle abitudini familiari, la calza della Befana continua a essere un rito che conquista non solo i bambini, ma anche gli adulti. Caramelle, cioccolato e piccoli giochi restano i protagonisti assoluti, mentre il temuto carbone perde sempre più spazio.

Dolci e giocattoli: cosa trovano i bambini italiani nella calza

A fotografare le abitudini degli italiani sulla “calza della Befana” è l’indagine “I bambini e la Befana”, realizzata da AstraRicerche per Unione Italiana Food e ripresa anche da ‘Ansa’. Sono state eseguite 1.000 interviste online a genitori di bambini tra i 4 e i 14 anni. I risultati parlano chiaro: la calza della Befana sarà presente nel 90% delle case italiane, confermandosi una tradizione solida.

Ma non è solo una festa per i più piccoli. Ben 7 adulti su 10 dichiarano di ricevere o regalare una calza anche in età adulta. Non sorprende, quindi, che il 95% dei genitori ammetta di “assaggiare” i dolci contenuti nella calza dei figli, trasformando il rito in un momento di condivisione familiare.

Il contenuto della calza, però, è cambiato nel tempo. Il carbone non scompare del tutto, ma perde centralità mentre acquistano più spazio i succhi di frutta. I giocattoli restano presenti soprattutto come piccoli gadget, giochi tascabili o personaggi ispirati a cartoni animati e videogiochi.