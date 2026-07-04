A Calcata, in provincia di Viterbo, alcuni cittadini hanno firmato una petizione contro il set di 'The Saints', serie tv narrata da Scorsese: i motivi

Polemica a Calcata per la presenza della troupe di ‘The Saints‘, docuserie prodotta e narrata da Martin Scorsese che racconta le vite di diversi santi cristiani.

La petizione contro il set della serie di Scorsese a Calcata

Sul tavolo del sindaco di Calcata è stata presentata una petizione firmata da alcuni cittadini, contrari alla presenza della produzione internazionale di ‘The Saints’ nel borgo viterbese. Nella petizione, riportata dal ‘Corriere della Sera’, si legge:

“Riteniamo che Calcata non debba essere associata a figure che sostengono attivamente politiche di guerra, occupazione e violenze sistematiche contro la popolazione civile, oggi denunciate a livello internazionale”.

Le critiche sono rivolte non tanto a Scorsese che nel film ‘Silence’ ha offerto una riflessione sulla fede, mettendo in scena le persecuzioni contro i Cristiani nel Giappone del XVII Secolo, ma a Matti Leshem, codirettore e produttore della serie nonché fondatore della New Mandate Films, casa cinematografica e televisiva creata per approfondire la storia e la letteratura ebraica dalla Bibbia fino ai giorni nostri.

I cittadini di Calcata che hanno contestato anche il patrocinio concesso dall’amministrazione comunale al film, non avrebbero gradito la presenza di Leshem che di recente, sul ‘Jerusalem Post’, ha dichiarato di considerare ‘The Saints’ la via verso un “sionismo attivo”.

La risposta del sindaco di Calcata

Non si è fatta attendere la risposta del sindaco di Calcata, Cristian Di Giovanni, alla petizione presentata contro la serie tv sulle vite dei Santi: “Ma quale adesione ideologica! Qui non siamo di fronte a un sit-in politico ma a un film che racconta il Vecchio Testamento, e in questo caso particolare la storia di San Valentino – le parole del primo cittadino riportate dal ‘CorSera’ – stiamo rasentando il ridicolo.

Il regista è un sionista moderato, e non è certo arrivato qui per fare propaganda o improvvisarsi attivista. La petizione non l’abbiamo nemmeno potuta protocollare, perché le firme, una ventina, non sono regolari. In un caso compare solamente il nome di battesimo, e uno dei contestatori compare addirittura come comparsa in una scena di massa”.

Tutti i film girati a Calcata

Il borgo di Calcata ha già ospitato i set di diversi film, a cominciare dal mitico ‘Amici Miei’ del 1975, quando il regista Mario Monicelli vi girò la scena della distruzione del paesello.

Tre anni più tardi la stessa piazza ha fatto da sfondo ad alcune scene di tre diverse pellicole: ‘La mazzetta’ di Sergio Corbucci, con Nino Manfredi e Ugo Tognazzi; ‘Scherzi da prete’ di Pierfrancesco Pingitore con Pippo Franco; ‘La soldatessa alle grandi manovre’ di Nando Cicero con Renzo Montagnani, Edwige Fenech e Lino Banfi.

Calcata appare per circa trenta secondi nella scena di ‘Nostalghia’, fatica cinematografica firmata da Andrej Tarkovskij nel 1983; quattordici anni dopo, nel 1997, il comune in provincia di Viterbo è stato il set di ‘Ardena’ diretto da Luca Barbareschi. A livello televisivo, a Calcata sono state girate anche alcune scene della serie ‘Il tredicesimo apostolo’. All’attivo c’è anche un video musicale, quello di ‘Una storia sbagliata’ di Fabrizio De André, girato nella cittadina della Tuscia nel 1980.