A Cala Zafferano in Sardegna, un toro è spuntato in spiaggia tra i bagnanti: il bovino ha immerso nel zampe in acqua in cerca di un po' di refrigerio

Un toro è spuntato in spiaggia a Cala Zafferano, meravigliosa località della Sardegna: l’animale si è avvicinato a riva per rinfrescarsi nelle acque cristalline di Teulada, suscitando l’incredulità dei presenti.

Toro in spiaggia a Cala Zafferano

Il toro ha scelto una delle località più suggestive della Sardegna per rinfrescarsi: Cala Zafferano, affascinante spiaggia che appartiene al Comune di Teulada; lì è stato immortalato il giovane esemplare con le zampe immerse nell’acqua, a pochi metri di distanza dai bagnanti.

Le immagini del toro sono state pubblicate sui social da parte di ‘Pescaturismo Celeste’ e hanno fatto subito il giro del web, mostrando l’animale immerso nelle acque trasparenti di Cala Zafferano, apparentemente tranquillo e preoccupato solo di trovare un po’ di refrigerio.

Qualcuno ha dubitato riguardo l’autenticità delle immagini del toro, ipotizzando fossero frutto dell’intelligenza artificiale: gli scettici sono stati smentiti dalle testimonianze di diverse persone che lo hanno avvistato anche a ridosso di spiagge vicine.

Cala Zafferano, conosciuta anche come Polo Zafferano, si trova nel territorio che appartiene al Comune di Teulada: la spiaggia ricade nella zona del Poligono di Capo Teulada e l’accesso via terra è sempre vietato.

Essendo raggiungibile solo via mare, chi si reca a Cala Zafferano può occasionalmente assistere a episodi legati alla particolare conformazione della zona: il paesaggio incontaminato di quell’area, come riferito da ‘CagliariPad’, consente infatti di avere un contatto ravvicinato con la fauna e gli animali che vivono nel territorio circostante.

Le reazioni sui social

Come detto le immagini del toro a Cala Zafferano sono state postate sui social da ‘Pescaturismo Celeste’ con la seguente didascalia: “Un incontro che sembra uscito da un sogno. A Cala Zafferano, in uno degli angoli più incontaminati della Sardegna, un toro passeggia in completa libertà tra la sabbia bianchissima e un mare dalle sfumature cristalline. Un momento raro, autentico e difficile da dimenticare. La natura, quando è lasciata libera di esprimersi, regala spettacoli che nessun filtro potrà mai ricreare”.

Il post ha fatto incetta di like, condivisioni e commenti da parte di utenti estasiati di fronte a uno spettacolo sorprendente. “Il mare è di tutti – ha scritto una donna su Instagram – anch’io amo le spiagge libere”.

Un’altra utente ha commentato scrivendo: “Povere bestiole indifese, anche loro hanno diritto di bagnarsi con questo caldo”. Un signore ha ricordato i tanti avvistamenti in varie spiagge della Sardegna: “Da bambino negli anni Settanta, a Budoni in spiaggia c’erano impronte di gabbiani e mucche. Anni dopo a Porto Pollo ma dalla parte del Golfo del Liscia stessa cosa. A Spargi, Cala Corsara, era normale i battersi in un cinghiale”.

Proprio un cinghiale è stato protagonista di un episodio simile avvenuto nel corso del mese di giugno del 2026: l’animale è entrato in acqua passando per la spiaggia di Agropoli, in Cilento, alla ricerca di un po’ di refrigerio durante le ore più calde del giorno.

Anche in quell’occasione il cinghiale ha suscitato lo stupore e la curiosità dei bagnanti che hanno subito tirato fuori i propri smartphone, iniziando a fotografarlo e girare video che poi sono stati pubblicati puntualmente sui vari social network.