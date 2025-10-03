Il caffè a 1 euro per i fiorentini è il simbolo di un progetto che vuole riportare i residenti nel cuore di Firenze e rafforzare il legame con la città

Lavorare con le storie è la mia missione! Specializzata in storytelling di viaggi, lavoro come editor di narrativa e coach di scrittura creativa.

Un caffè può diventare molto più di una semplice pausa quotidiana a Firenze, dove lo storico Rivoire a piazza della Signoria ha scelto di lanciare un’iniziativa speciale: un espresso al banco a 1 euro per i residenti. La proposta mira a restituire ai cittadini la possibilità di frequentare un luogo centrale della città, spesso percepito come troppo legato al turismo di massa.

Come funziona il caffè a 1 euro per i residenti a Firenze

Il Rivoire è conosciuto come uno dei caffè storici più eleganti di Firenze, un punto di riferimento che affaccia direttamente su Palazzo Vecchio. Fondato nel 1872, nel corso del tempo è diventato una tappa irrinunciabile per viaggiatori e cittadini.

Con il “caffè del fiorentino” il locale ha deciso di riservare un trattamento speciale a chi vive stabilmente in città e nei comuni vicini.

L’offerta riguarda i residenti di Firenze e delle aree limitrofe, come Fiesole, Scandicci, Impruneta, Bagno a Ripoli, Sesto Fiorentino e Campi Bisenzio. Chi si presenta al banco mostrando un documento di identità può ordinare l’espresso a 1 euro, con una riduzione di 80 centesimi rispetto al prezzo di listino. La misura si applica anche agli stranieri che hanno scelto di trasferirsi stabilmente in città.

Secondo Marco Fallani, direttore generale di Rivoire e ideatore del progetto, questa scelta rappresenta un invito chiaro a tornare a vivere il centro storico di Firenze. Come riportato sul ‘Corriere della Sera’, Fallani ha dichiarato: “Con questo gesto vogliamo dire: questa città è ancora casa tua. Un caffè a un euro può sembrare poco, ma può comunicare molto”.

In un passaggio successivo ha ribadito che “l’obiettivo è riportare i cittadini a vivere il cuore della loro città, non solo a passarci distrattamente”.

Il messaggio sembra aver trovato terreno fertile, dato che già dai primi giorni sono stati molti i fiorentini che hanno varcato la soglia del locale per approfittare dell’occasione. Alcuni hanno scelto di pagare il prezzo intero, interpretando il gesto come un modo per sostenere l’iniziativa senza rinunciare alla consuetudine di frequentare un luogo storico.

Quali sono le altre iniziative dello storico caffè Rivoire

La proposta del caffè scontato ai residenti si inserisce in un percorso che guarda alla storia del locale e alla sua identità. Nato come cioccolateria grazie a Enrico Rivoire, maestro pasticcere originario dell’Alta Savoia, il caffè divenne celebre per la produzione di cioccolato a vapore.

Nei decenni successivi si trasformò in un salotto cittadino, con i tavolini affacciati su una delle piazze più suggestive del mondo. Durante il Novecento accolse scrittori, politici e artisti, fino a consolidarsi come simbolo della vita culturale fiorentina.

Negli anni recenti, dopo vari passaggi di proprietà, Rivoire ha avviato una fase di rinnovamento che ha valorizzato la qualità dei servizi e l’attenzione ai cittadini e per fare ciò oltre al prezzo simbolico del caffè, il locale ha introdotto un’azione mirata a ridurre l’uso del take away.

Il cartello esposto al banco invita infatti i clienti, in particolare i turisti, a preferire il consumo sul posto piuttosto che l’asporto. Fallani ha spiegato: “Vogliamo sensibilizzarli, spingerli ad adottarli l’italian style, ossia prendere il caffè o il cappuccino al banco, riducendo così i rifiuti nel centro storico”.