Caccia ai vip a Venezia per la Mostra del Cinema: dove scovarli

Tutto è pronto per l’83esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, che porterà in Laguna alcuni dei vip più amati a livello internazionale. Da George Clooney alla coppia d’oro formata da Penelope Cruz e Javier Bardem, è già iniziata l’attesa alla “caccia”: in tantissimi sono arrivati in città proprio per scovare le star pronte a presenziare alla prima dei loro film e alle feste più esclusive della Biennale. Scopriamo quali sono i volti famosi che infiammeranno Venezia e dove incontrarli.