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Caccia ai vip a Venezia per la Mostra del Cinema: dove scovarli

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Giulia Sbaffi

Giulia Sbaffi

Web content writer

Web content writer appassionata di belle storie e di viaggi, scrive da quando ne ha memoria. Curiosa per natura, le piace tenersi informata su ciò che accade intorno a lei.

Tutto è pronto per l’83esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, che porterà in Laguna alcuni dei vip più amati a livello internazionale. Da George Clooney alla coppia d’oro formata da Penelope Cruz e Javier Bardem, è già iniziata l’attesa alla “caccia”: in tantissimi sono arrivati in città proprio per scovare le star pronte a presenziare alla prima dei loro film e alle feste più esclusive della Biennale. Scopriamo quali sono i volti famosi che infiammeranno Venezia e dove incontrarli.

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