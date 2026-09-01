Caccia ai vip a Venezia per la Mostra del Cinema: dove scovarli
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Tutto è pronto per l’83esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, che porterà in Laguna alcuni dei vip più amati a livello internazionale. Da George Clooney alla coppia d’oro formata da Penelope Cruz e Javier Bardem, è già iniziata l’attesa alla “caccia”: in tantissimi sono arrivati in città proprio per scovare le star pronte a presenziare alla prima dei loro film e alle feste più esclusive della Biennale. Scopriamo quali sono i volti famosi che infiammeranno Venezia e dove incontrarli.
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