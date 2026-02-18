Caccia ai gadget introvabili di Milano Cortina: quanto valgono

Caccia ai gadget introvabili delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026: dai peluche delle mascotte Tina e Milo alle tante spille speciali

Il successo delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 è testimoniato anche dalla caccia ai gadget ufficiali, diventati introvabili o quasi negli stand delle sedi olimpiche e sullo store online. Tra gli oggetti più richiesti ci sono sicuramente i peluche delle mascotte Tina e Milo, consegnate sul podio agli atleti che vincono le medaglie, ma anche le spille, diventate una vera e propria tradizione dei Giochi.

Quali sono i gadget di Milano-Cortina 2026 più ricercati

Come detto tra i gadget più ambiti troviamo i peluche degli ermellini Tina e Milo, le mascotte ufficiali di Milano-Cortina 2026 vendute in diversi formati. Sullo shop ufficiale delle Olimpiadi Invernali, risultano sold out i formati da 27 e 35 centimetri di Tina e quelli da 26 e 34 centimetri di Milano.

Tutte le altre versioni dei peluche, da 18 e 13 centimetri, sono ordinabili sullo store ma solo in pre-ordine: sui social alcuni utenti hanno scritto che i tempi di consegna si sarebbero allungati, arrivando anche a diversi mesi. In generale i prezzi dei peluche delle mascotte che vennero presentate durante il Festival di Sanremo del 2024, vanno dai 50 euro dei formati più grandi fino ai 15 euro del formato più piccolo, passando per le versioni in vendita a 23 euro.

Meritano un capitolo a parte anche le pins, le spille ufficiali diventate ormai una tradizione delle Olimpiadi. Ce ne sono diverse, a partire da quelle delle mascotte Tina e Milano, in vendita a prezzi che vanno dagli 11 ai 15 euro: anche in questo caso sullo store sono disponibili solo in pre-ordine.

Gettonatissime anche le pins di Snoop Dogg, inviato speciale delle Olimpiadi, e soprattutto quelle dei tedofori: chi ha accompagnato la Fiamma Olimpica ha ricevuto un ricordo speciale, una spilla blu con il logo di Milano-Cortina 2026 dello stesso diametro della Torcia ‘Essential’.

La spilla dei tedofori rappresenta un pezzo storico e da collezione, riservato solo a chi ha avuto l’onore di portare la Torcia in giro per l’Italia: qualche spilla blu sarebbe finita in vendita online a diverse centinaia di euro, cosa che era successa già in precedenza alle tute indossate dai tedofori nei loro percorsi.

Gli altri gadget, dai dischi di hockey su ghiaccio ai poster

Restando in tema spille, come detto sono disponibili ma solo in pre-ordine tutte le pins di Mila e Tino, sei versioni dagli 11 ai 15 euro. Sempre in pre-ordine si possono acquistare l’esclusiva spilla Charles Fazzino in edizione limitata con scatola e certificato e la spilla da aperitivo delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Acquistabili direttamente, invece, le spille olografiche con il logo delle Paralimpiadi.

Il suggestivo disco da hockey su ghiaccio con il logo delle Olimpiadi Invernali è disponibile solo in pre-ordine sullo shop online, mentre si possono acquistare subito i due poster da collezione, entrambi al costo di 35 euro: uno firmato da Olimpia Zagnoli e l’altro da Carolina Altavilla.

Tornando ai simpatici ermellini Tina e Milo, mascotte ricercatissime dai tifosi di ogni Paese, sono disponibili le felpe (blu o verdi) e le t-shirt (bianche o grigie) in varie taglie, al pari dei cappelli e i berretti con il logo di Milano-Cortina 2026. Solo in pre-ordine, invece, la borsa con coulisse.