Ospite nel salottino di Caterina Balivo, la splendida attrice Mariana Rodriguez (al cinema con Buen Camino) ha svelato il luogo in cui vive in Italia

Affermata modella, showgirl e attrice di origini venezuelane, la splendida Mariana Rodriguez vive ormai da molti anni in Italia, dove ha trovato il successo in tv e al cinema – proprio di recente è stata protagonista, accanto a Checco Zalone, del film record al botteghino “Buen Camino”. Ma quale città ha scelto per mettere radici? Lo ha svelato lei stessa ai microfoni de “La Volta Buona”, il programma condotto da Caterina Balivo, e ha sorpreso tutti: scopriamo dove vive Mariana Rodriguez.

Dove vive Mariana Rodriguez di “Buen Camino”

Non è Milano, dove hanno sede gli studi televisivi di Mediaset, né tantomeno Roma, che invece ospita gli studi della Rai: Mariana Rodriguez ha compiuto una scelta diametralmente opposta rispetto a quella di tanti suoi colleghi, allontanandosi dalle grandi città – dove ci sono le migliori opportunità lavorative – a favore della tranquillità di un piccolo centro abitato, per crescere la sua famiglia. Intervistata da Caterina Balivo nella puntata del 15 gennaio 2026 de “La Volta Buona”, l’attrice ha raccontato qualcosa in più su di sé, svelando di aver deciso di vivere in Sicilia, e più precisamente a Trapani.

“Abbiamo fatto una scelta di vita familiare, diversa” – ha affermato Mariana, riferendosi anche al suo ex compagno Gianmaria Coccoluto, campione di kitesurf. I due, che ormai non sono più una coppia, hanno un bellissimo bimbo di 2 anni, il piccolo Noa: “Voglio che lui sia abbastanza selvaggio come la mamma. E pure come il papà”. Nonostante lei e Gianmaria si siano lasciati, vivono ancora sotto lo stesso tetto per il bene del loro bambino. Ma la Rodriguez, impegnata in giro per l’Italia a causa del suo lavoro, è raramente a casa e non sente il peso di questa convivenza, come lei stessa ha dichiarato alla Balivo.

Chi è Mariana Rodriguez e la sua storia

Nata a Caracas (in Venezuela) il 5 marzo 1991, Mariana Rodriguez ha sin da piccolina coltivato il sogno di diventare modella. Nel 2010 si è trasferita dunque in Italia, cercando fortuna: dividendosi tra Milano e Roma, la ragazza ha trovato le sue prime opportunità lavorative. È riuscita inoltre a farsi notare quando, un paio d’anni dopo, ha partecipato a “Veline”, pur senza riuscire ad arrivare in finale. Il debutto al cinema risale al 2014, quando Mariana ha ottenuto un ruolo nel film “Ma tu di che segno 6?”, recitando accanto a Massimo Boldi, Gigi Proietti e Ricky Memphis.

Da lì, il successo: la Rodriguez ha ricevuto diverse offerte in televisione, partecipando a “Pechino Express” e successivamente al talent show di Carlo Conti, “Si può fare!”. Nel suo curriculum, l’attrice vanta anche la presenza nel cast fisso di “Matrix Chiambretti” e, soprattutto, la partecipazione al “Grande Fratello Vip”, dove è arrivata sino alla semifinale. Dopo qualche anno di lontananza dagli schermi, il 2025 ha segnato il suo grande ritorno: Mariana ha recitato nella serie tv “Gangs of Milano”, targata Sky, ed è stata scelta da Checco Zalone per il suo nuovo film. In “Buen Camino”, record d’incassi al botteghino, recita nei panni di Martina, fidanzata del protagonista.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Mariana Rodriguez ha avuto una splendida storia d’amore con Gianmaria Coccoluto, dalla quale è nato il loro bimbo Noa. Purtroppo, la relazione è naufragata e i due si sono lasciati, pur avendo mantenuto buoni rapporti, soprattutto per il figlioletto. E ancora vivono insieme, seppur lei sia sempre lontana da casa per lavoro, a riprova dell’impegno che entrambi hanno deciso di profondere per la famiglia.