Buen Camino di Checco Zalone: appello per inaugurare il suo busto

Appello per inaugurare il busto dedicato a Checco Zalone mentre il suo ultimo film, 'Buen camino', continua a macinare incassi record al botteghino

Mentre il suo ultimo film ‘Ben camino’ sta polverizzando record su record al botteghino, è stato lanciato l’appello per inaugurare il busto di Checco Zalone: un’opera commemorativa realizzata dieci anni fa in onore del comico pugliese.

Buen Camino, appello per inaugurare il busto di Checco Zalone

Il busto di Checco Zalone è stato creato nel 2016 su iniziativa del Cinema Multiplex Teatro Fasano di Taviano, comune situato in provincia di Lecce: a volerlo fu il titolare del cinema Antonio Musticchio che voleva rendere omaggio alla comicità del comico pugliese di riempire le sale anche nei centri più piccoli, facendo così riscoprire la visione di un film come un evento sociale, collettivo.

A distanza di dieci anni, come riportato dal ‘Corriere della Sera’, il titolare del cinema salentino ha lanciato un appello per inaugurare ufficialmente il busto di Checco Zalone: all’epoca della sua realizzazione, infatti, non ci fu nessuna inaugurazione, nessun momento pubblico per celebrare l’opera dedicata al comico pugliese.

Il rinnovato successo di Zalone, campione d’incassi con ‘Buen Camino’, rappresenta forse il momento ideale per valorizzare al meglio quel busto e trasformarlo in un simbolo per tutta la comunità: il Cinema Multiplex Teatro Fasano di Taviano, infatti, è da sempre un centro culturale importantissimo per tutto il territorio.

Organizzare un evento con un‘inaugurazione ufficiale, inoltre, è anche un modo per riconoscere l’intuizione del proprietario Antonio Musticchio che volle fortemente un’opera dedicata a un artista ancora in piena attività, un’iniziativa fuori dagli schemi che però voleva celebrare il valore di Zalone come uomo capace di riportare la gente al cinema e in grado di raccontare l’Italia contemporanea come pochi altri.

Il ringraziamento degli urologi per ‘Prostata Enflamada’

Nel frattempo, mentre ‘Buen camino’ continua a macinare incassi al botteghino, a Zalone è arrivato il ringraziamento della Società Italiana di Urologia (Siu) per la parodia musicale dal titolo “Prostata Enflamada” presente nel film, una canzone che racconta ironicamente i disturbi legati alla salute maschile. La Siu ha ringraziato il comico “per aver rotto un tabù” lodando la sua capacità di usare la comicità come uno strumento efficace per aprire il dibattito su un tema troppo spesso relegato al privato, ma al tempo stesso ha ricordato l’importanza della prevenzione.

“Parlare di prostata con un linguaggio accessibile può essere utile per avvicinare i cittadini alla prevenzione – si legge in un comunicato presente sul sito ufficiale della Società Italiana di Urologia – prendersene cura in modo corretto è un atto di responsabilità verso la propria salute. In questo senso, la SIU ribadisce l’importanza della visita urologica come strumento fondamentale di diagnosi, informazione e prevenzione, e invita gli uomini a rivolgersi con fiducia agli specialisti qualificati. La Società Italiana di Urologia continuerà a promuovere iniziative di educazione sanitaria volte a diffondere una cultura della salute urologica basata su evidenze scientifiche, dialogo e consapevolezza, contrastando disinformazione e stereotipi. Parlarne fa bene. Curarla, ancora di più”.

E il prof. Vincenzo Ficarra, Consigliere nazionale Siu, sulla questione ha dichiarato: “Quando un tema medico entra nel linguaggio comune è fondamentale evitare che il messaggio si fermi alla battuta. L’ironia può essere una porta d’ingresso, ma il nostro dovere è accompagnare i cittadini verso una comprensione corretta dei sintomi e dei percorsi di cura. Informare bene significa ridurre paure inutili, contrastare la disinformazione e favorire un rapporto più maturo e consapevole con la salute urologica”.