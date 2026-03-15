Bryan Cranston di Breaking Bad a Firenze: dove ha mangiato

Bryan Cranston star di Breaking Bad è stato avvistato a Firenze dove ha cenato in un ristorante di San Frediano diventato negli anni meta di vip

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Bryan Cranston, volto noto del cinema e della televisione americana, celebre per il ruolo di Walter White in ‘Breaking Bad’, è stato avvistato nel centro storico di Firenze e la sua cena in un ristorante molto frequentato del quartiere di San Frediano ha attirato l’attenzione di fan e curiosi.

Dove ha cenato Bryan Cranston a Firenze

La visita dell’attore ha avuto luogo nel quartiere di San Frediano, una delle zone più vive e frequentate dell’Oltrarno fiorentino. Qui Cranston ha cenato al Neromo, locale che negli ultimi anni è diventato un punto di riferimento della ristorazione cittadina e un luogo spesso frequentato anche da personalità dello spettacolo.

L’attore si è concesso una serata tranquilla nel ristorante, che propone una cucina che combina piatti di terra e di mare, legata alla tradizione italiana con influenze provenienti da diverse regioni. Noto per l’atmosfera informale e accogliente, include anche una pizzeria con lievitazioni naturali e ingredienti tipici della cucina italiana.

Durante la serata Cranston si è fermato per una foto con Tommaso Guidi, uno dei titolari del locale. L’immagine è stata condivisa sui canali social del ristorante e ha rapidamente attirato l’attenzione degli utenti, suscitando curiosità tra i fan dell’attore e tra gli abitanti della città.

Cosa sta facendo Bryan Cranston in Italia

Non è stato chiarito con precisione il motivo della presenza dell’attore in Toscana. Secondo quanto emerso dalle informazioni disponibili, Cranston potrebbe trovarsi in Italia per un breve soggiorno privato, forse legato a un periodo di vacanza o di pausa dal lavoro.

L’attore ha da poco festeggiato il suo settantesimo compleanno, celebrato il 7 marzo. Dopo una carriera lunga e ricca di ruoli, Cranston continua a essere uno dei volti più riconoscibili della televisione americana. Il grande pubblico lo ricorda soprattutto per Breaking Bad, la serie che tra il 2008 e il 2013 ha ridefinito il concetto di antieroe televisivo.

Nel ruolo del professore di chimica Walter White, trasformato dalle circostanze in un produttore di droga, Cranston ha ottenuto un enorme successo internazionale. La sua interpretazione gli ha fatto vincere quattro premi Emmy e un Golden Globe, consolidando la sua reputazione come uno degli attori più apprezzati della sua generazione.

Prima di questo successo televisivo, Cranston era già noto al pubblico per la serie ‘Malcolm in the Middle’, in cui interpretava il padre della famiglia protagonista. Con Breaking Bad la sua carriera ha però raggiunto una nuova dimensione, aprendo la strada a ruoli importanti anche al cinema.

Nel corso degli anni l’attore ha lavorato in produzioni molto diverse tra loro, dal cinema d’autore ai grandi blockbuster. Tra i suoi progetti più ricordati c’è anche “L’ultima parola – La vera storia di Dalton Trumbo”, film che nel 2015 gli è valso una candidatura agli Oscar come miglior attore protagonista.

Negli ultimi tempi Cranston è tornato anche al teatro. Tra gli impegni recenti figura lo spettacolo “All My Sons”, adattamento della celebre opera di Arthur Miller. Nel 2025 è inoltre apparso sul grande schermo con “La trama fenicia”, confermando una carriera ancora molto attiva.

Per qualche ora, però, l’interprete di Walter White ha semplicemente vestito i panni di un visitatore curioso, seduto a tavola in uno dei quartieri più caratteristici della città.