Alla scoperta del nuovo "caso" gastronomico: la bruschetta da 28 euro, creazione gourmet del ristorante Procaccini a Milano dello chef Emin Haziri

A Milano è diventata un caso la bruschetta da 28 euro del ristorante d’autore in via Procaccini 33: non si tratta di una comune bruschetta, ma di un’elaborata riflessione gastronomica dello chef Emin Hazir che ha voluto reinterpretare un piatto popolare.

Il caso della bruschetta da 28 euro a Milano

La sfida dello chef non è esente da commenti indignati di chi ritiene eccessivi 28 euro per un a bruschetta, anche se il nome non deve ingannare: il piatto è il frutto di un lavoro certosino su una specialità popolare trasformata in una vera e propria esperienza gustativa.

La bruschetta speciale è quella di Procaccini Milano, il ristorante d’autore situato in via Procaccini 33: l’ideatore è il giovane chef Emin Hazir che si è formato accanto a nomi del calibro di Carlo Cracco e Antonino Cannavacciuolo.

Come raccontato da Gambero Rosso, nel piatto ruota tutto intorno ai pomodori che Hazir scompone e addomestica, trasformandoli in diverse consistenze, densità e temperature. Troviamo la salsa di datterini, il ramato sotto sale, il datterino confit caramellato e il Bloody Mary (l’immagine in copertina è puramente indicativa e non si riferisce alla bruschetta in questione).

Ogni elemento viene scomposto, ordinato e riflesso: “È una rilettura rispettosa ma radicale – ha spiegato lo chef Emin Haziri – La bruschetta è un piatto di tutti, e proprio per questo meritava una nuova visione. Il mio linguaggio è fatto di tecnica, precisione, bellezza. E rispetto”.

Sui vari social non mancano i commenti negativi al piatto, soprattutto da parte di chi si sofferma solo sul nome, pensando esclusivamente a una semplice bruschetta. Altri, invece, hanno capito l’idea alla base di questa rivisitazione, manifestando la volontà di assaggiare la creazione dello chef.

Come si prepara la bruschetta di chef Emin Haziri

Lo chef Emin Haziri, lo stesso della Carbondoro, la Carbonara da 70 euro, sul suo profilo ufficiale di Instagram ha pubblicato un video che racconta la preparazione della bruschetta: “28 euro la mia bruschetta al pomodoro, così non l’hai mai mangiata. Pane di cristallo adatto per vegani, vegetariani e anche per celiaci. Questo pane viene fatto con una polvere magica al Procaccini, cotto in forno per tre ore e mezza. Dopo il pane, parliamo del pomodoro, dobbiamo combinare diverse tipologie e consistenze.

La prima è la salsa al pomodoro, prendiamo i datterini senza pelle sbollentati e andiamo a inserirli nella salsa. La seconda è il concentrato al pomodoro con cui faccio una quenelle. Terzo, un pomodoro ramato con i semi, messo sotto sale. Nel concentrato di pomodoro andiamo a mettere il nostro olio al basilico verde. Prima delle ultime due consistenze di pomodoro andiamo a impiattare il pomodorino con la sua salsa tiepida. La quarta consistenza è il datterino confit. Ultima, ma non per importanza, Bloody Mary del Procaccini”.

Nato nel 1995 in Kosovo, Emin Haziri a soli sette anni ha dovuto abbandonare la propria terra devastata dalla guerra, trovando nella cucina la strada per esprimere tutto il suo talento. Nel corso degli anni ha accumulato esperienze in tanti ristoranti stellati, formandosi anche presso chef come Cannavacciuolo e Cracco. Executive Chef del ristorante Procaccini di Milano, nel 2024 è stato premiato dalla rivisita Forbes come miglior chef under 30.