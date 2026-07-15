Bruno Mars in concerto a Milano omaggia l'Italia: pasta e spritz

Dopo il primo dei due concerti a Milano, Bruno Mars spopola sui social: il cantante ha reso omaggio all'Italia, sia sul palco che prima dello show

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La prima di due attesissime date-evento si è ormai conclusa, e già il pubblico sogna per l’appuntamento di stasera: Bruno Mars ha infiammato San Siro e si prepara a replicare davanti a migliaia di fan. L’artista, con il doppio live a Milano, ha conquistato gli spettatori intonando le sue hit più famose a ben dieci anni di distanza dal suo ultimo concerto in Italia. E sul palco (ma non solo!) ha voluto omaggiare il nostro Paese, portando in scena alcuni dei simboli più famosi della penisola.

Bruno Mars e i maxi concerti a Milano

Dopo l’incredibile successo della prima serata di martedì 14 luglio 2026, che ha visto Bruno Mars accendere i riflettori a San Siro, è ormai tutto pronto per il bis. Il cantante, autore di grandissime hit come “Uptown funk” e “Die with a smile” (con Lady Gaga), ha già tenuto il primo dei due concerti che portano il suo tour in Italia, con Milano come unica – attesissima – tappa. Le due date sono ovviamente andate sold out nel giro di pochissimo tempo, con migliaia di fan che hanno ballato e cantato a squarciagola nella notte milanese. Stasera, mercoledì 15 luglio 2026, si replica: cosa possiamo aspettarci di nuovo?

Bruno Mars ha sicuramente saputo sorprendere gli spettatori, regalando loro uno show che ha superato ogni aspettativa. Sul palco, la sua presenza scenica non ha avuto bisogno di grandi effetti speciali: luci eleganti e una vetrata multicolore sullo sfondo hanno creato l’ambiente perfetto per accogliere una vera star. I due maxi concerti a Milano di Bruno Mars si sono rivelati senza dubbio tra gli appuntamenti musicali più attesi dell’estate italiana, e il cantante ha voluto celebrare il suo arrivo con alcuni omaggi al nostro Paese.

Gli omaggi di Bruno Mars all’Italia

Lo aveva già fatto in Spagna qualche giorno fa, quando sul palco dello Stadio Metropolitano di Madrid aveva sorpreso i fan interrompendo il concerto per affettare del jamón serrano, una delle specialità gastronomiche tipiche del Paese. Se la volta scorsa Bruno Mars aveva scelto il celebre prosciutto spagnolo per rendere omaggio al popolo che lo ha accolto così calorosamente, in Italia ha avuto la possibilità di spaziare tra il cibo, i cocktail e… i motori.

Poche ore prima di salire sul palco di Milano, l’artista si è concesso una breve full immersion tra i sapori nostrani. Su Instagram, Bruno Mars ha pubblicato una foto che testimonia il suo tour gastronomico italiano, con ben tre piatti di pasta davanti a lui: una carbonara, una gricia e un ragù alla bolognese, prelibatezze da far leccare i baffi a chiunque. Ma è davanti al pubblico di San Siro che il cantante ha regalato un paio di siparietti divertenti, portando in scena due dei simboli del nostro Paese.

Lasciando di stucco i fan, Bruno Mars è salito sul palco a bordo di una mini Vespa gialla, indossando al collo la sciarpa della Nazionale Italiana. A pochi passi di distanza Anderson .Paak, con cui collabora al progetto Silk Sonic, stava sorseggiando un mega spritz con una lunga cannuccia rosa shocking. Insomma, un vero spettacolo che punta i riflettori sulle tradizioni italiane più radicate tra i nostri connazionali, ma anche una simpatica attenzione che Bruno Mars ha voluto regalare ai suoi spettatori.