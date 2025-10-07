È polemica social per le parole di Bruno Barbieri, che in una puntata di "4 Hotel" ha criticato il crudo alla barese - anche se poi ha corretto il tiro

La splendida città di Bari è stata protagonista di una delle nuove puntate di “4 Hotel”, il format targato Sky che vede alla conduzione Bruno Barbieri: il capoluogo pugliese ha saputo conquistare lo chef con le sue bellezze e, naturalmente, con tante specialità gastronomiche – prima tra tutte la focaccia, che ha decisamente fatto centro. Non si può dire lo stesso, però, del crudo alla barese. Questa ricetta tipica della zona ha fatto un po’ storcere il naso a Barbieri, cosa che ha suscitato la polemica sui social. E anche dopo aver corretto il tiro, i commenti negativi non sono mancati.

Bruno Barbieri e la critica al crudo alla barese

Domenica 5 ottobre 2025 è andata in onda una nuova puntata di “4 Hotel”, il programma condotto da Bruno Barbieri: lo chef, esperto di hôtellerie, esplora le più belle città italiane attraverso quattro strutture alberghiere che mettono a disposizione i loro servizi, in trepidante attesa di un giudizio finale che possa incoronarli come i migliori. Stavolta, il format targato Sky ci ha portati nella splendida città di Bari, alla scoperta delle sue bellezze più conosciute.

Come ormai di consuetudine, nel corso della puntata Barbieri ha potuto assaporare alcune delle eccellenze gastronomiche locali, tornando così alle sue origini “culinarie”, da ottimo chef qual è sempre stato. Diversi prodotti tipici pugliesi hanno saputo conquistare Bruno Barbieri, grazie al loro sapore genuino e alla semplicità degli ingredienti. È il caso della focaccia barese, condita con pomodorini freschi e olive verdi, una delle varianti più conosciute e apprezzate in tutta la Puglia.

Tuttavia, qualcosa ha fatto storcere il naso al giudice: si tratta di un piatto a base di prosciutto crudo servito a listarelle spesse, che non è stato particolarmente gradito – tanto da essersi guadagnato la definizione di “prosciutto a blocchi”. Barbieri lo ha stroncato senza troppa pietà: “Lo si taglia così se si deve fare il ragù” – ha affermato davanti a quella che, invece, è una ricetta tipica della città pugliese. Stiamo parlando del crudo alla barese, come egli stesso ha scoperto poco dopo.

“Mi dicono dalla regia che è crudo alla barese” – si è corretto Barbieri, senza tuttavia riuscire a stemperare le polemiche immediatamente sorte sui social. Che lo chef non fosse a conoscenza di questo piatto tradizionale? La ricetta è semplicissima, l’ideale per uno snack veloce o per un aperitivo accompagnato da un buon vino. Basta tagliare a listarelle spesse il prosciutto crudo e condirlo con olio extravergine di oliva e pepe nero, lasciandolo poi riposare per almeno mezz’ora in frigo. Servito a tavola, è una vera prelibatezza.

Qual è il miglior albergo di Bari secondo “4 Hotel” con Barbieri

La nuova puntata di “4 Hotel”, che ha visto come protagonista la città di Bari, ha messo a confronto quattro strutture considerate tra le migliori del capoluogo pugliese: Palazzo Italia Suites, Le Terrazze Suites, l’Officina Guest House e MammaDada Charm Rooms. Bruno Barbieri, accompagnato dai gestori degli hotel, ha avuto modo di scoprire la qualità delle camere, i servizi offerti, la proposta gastronomica e tanto altro.

Tante le esperienze che lo chef e gli sfidanti hanno potuto fare in questa puntata, da una visita alla spiaggia cittadina di Bari ad un corso di vela, passando per una gita al frantoio e addirittura per un pomeriggio in sup. Alla fine, è arrivato il momento di decretare il miglior hotel di Bari: la vittoria è andata a MammaDada Charm Rooms, che ha ottenuto 126 punti. La sfida è stata comunque molto impegnativa, tanto che il secondo posto – ottenuto da Le Terrazze Suites – si è distaccato per appena un punto. Parimerito, infine, Palazzo Italia Suites e l’Officina Guest House.