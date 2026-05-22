La Brioche con gelato a 5 euro in Sicilia ha fatto esplodere la polemica social, tra chi difende le gelaterie artigianali e chi lamenta prezzi alti

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La brioche col gelato è uno dei simboli più amati dell’estate, soprattutto di quella siciliana. Da Catania a Messina, passando per Siracusa e Taormina, questa specialità rappresenta una tradizione culturale e uno dei prodotti più iconici dell’isola. Negli ultimi giorni però proprio il prezzo della brioche con gelato è diventato motivo di discussione soprattutto sui social network. Molti si sono lamentati del costo della brioche con gelato che sarebbe aumentato troppo.

La brioche con gelato da cinque euro e le polemiche social

Le polemiche sul costo della brioche con il gelato nascono dal video pubblicato da un food blogger catanese. In poche ore il dibattito si è allargato coinvolgendo migliaia di commenti e aprendo una riflessione più ampia sui rincari che negli ultimi anni hanno colpito il settore del gelato artigianale in tutta Italia. Come riporta ‘Sicilia TV’, sui social numerosi utenti hanno definito eccessivo spendere cinque euro per una brioche con gelato. Molti hanno poi confrontato i prezzi attuali con quelli di pochi anni fa e hanno constatato un aumento notevole.

Altri invece hanno difeso le gelaterie artigianali sostenendo che oggi produrre un gelato di qualità abbia costi molto più elevati rispetto al passato. La discussione si inserisce inoltre in un quadro nazionale di rincari diffusi. Secondo le rilevazioni del Centro di formazione e ricerca sui consumi, non solo è aumentato il prezzo delle vaschette, ma anche quello del classico cono piccolo e medio. Nel 2021 un cono piccolo costava mediamente 2,40 euro, mentre oggi il prezzo è cresciuto sensibilmente. Anche il cono medio ha registrato rincari costanti negli ultimi anni.

Tra le città italiane, Firenze risulta quella con i prezzi più alti per il gelato. Secondo i dati elaborati dal Mimit, un chilo di gelato nel capoluogo toscano arriva a costare mediamente oltre 8 euro. Nel frattempo, la brioche col gelato continua a dividere l’opinione pubblica. Da una parte c’è chi ritiene che un prodotto così debba rimanere accessibile a tutti, dall’altra chi sottolinea come la qualità artigianale abbia inevitabilmente un costo.

Le parole di FIPE e l’aumento dei costi del gelato artigianale

A intervenire direttamente nella vicenda è stato Dario Pistorio, presidente di FIPE Confcommercio Catania, che ha difeso il lavoro dei gelatieri spiegando le ragioni economiche dietro il prezzo. Secondo ‘Sicilia TV’, Pistorio avrebbe spiegato che dietro il prezzo finale pagato dal cliente ci sono i costi che oggi devono sostenere le gelaterie artigianali. Il presidente FIPE ha poi sottolineato come il confronto con i prodotti industriali può essere spesso fuorviante.

Il tema centrale, infatti, resta quello dei costi di produzione. Negli ultimi anni le gelaterie artigianali hanno dovuto affrontare aumenti importanti delle materie prime ma soprattutto dell’energia elettrica, con bollette della corrente spesso esorbitanti. Come successo alla storica gelateria Fassi di Roma. Anche affitti, contributi e adeguamenti alle normative sanitarie hanno inciso pesantemente sui bilanci di molte attività.

Intanto il dibattito continua ad animare i social network. Alcuni consumatori considerano cinque euro un prezzo troppo alto per un prodotto tradizionalmente popolare, altri, invece, sostengono che la qualità artigianale e l’aumento del costo della vita rendano ormai inevitabili questi rincari. Molti hanno, quindi, sollevato la questione di quanto sia importante trovare un bilanciamento tra accessibilità a un prodotto e sostenibilità dell’impresa.