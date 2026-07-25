A Brescia mezzi pubblici gratis per tutti i giovani residenti sotto i 18 anni di età: un'iniziativa che rappresenta un'unicum per le città d'Italia

Brescia diventa la prima città d’Italia a offrire il trasporto pubblico gratis agli under 18: a partire dall’1 settembre 2026, i residenti non ancora maggiorenni potranno viaggiare gratuitamente su bus e metro.

A Brescia trasporti gratis per gli under 18: prima città in Italia

L’iniziativa, voluta fortemente dall’amministrazione comunale, rappresenta un unicum in Italia, dove comunque non mancano operazioni analoghe per favorire l’uso dei mezzi pubblici.

Diversi gli obiettivi, a cominciare dall’abituare i giovani a servirsi del servizio pubblico, sperando che l’incentivo possa portarli, anche da grandi, a continuare, così da ridurre al minimo l’uso delle auto private e contribuire alla salute dell’ambiente: un tema ancora più importante per Brescia, una delle città con più alberi in Italia.

Il provvedimento, inoltre, è stato pensato anche come aiuto alle famiglie: un abbonamento annuale per gli studenti, infatti, costa 275 euro. L’iniziativa si avvale di un investimento di 2,6 milioni di euro all’anno interamente a carico del bilancio comunale, oltre agli 9,5 milioni di euro già stanziati per potenziare il servizio urbano e suburbano.

Per poter viaggiare gratis bisogna ottenere il teen pass che va richiesto online, a partire dal 3 agosto, accedendo alla sezione shop del sito bresciamobilita.it; è necessario compilare un modulo e allegare l’autocertificazione di residenza nel Comune di Brescia.

Chi non ha la tessera ‘Io Viaggio’ deve richiederla al costo di 10 euro e poi può ritirarla agli Infopoint situati in via Trieste 1, in viale della Stazione 47, in via San Bartolomeo 23/c oppure può riceverla a domicilio al costo di 5 euro. Chi invece è già in possesso della tessera, dovrà solo attivare il profilo di agevolazione al costo annuale di 10 euro e caricare il Teen Pass sulla stessa tessera.

In altre zone d’Italia esistono iniziative simili, anche se di carattere regionale: la Campania, per esempio, offre il trasporto pubblico gratuito ai giovani tra gli 11 e i 26 anni con Isee famigliare sotto i 35.000 euro, mentre in Emilia Romagna viaggiare è gratis per i bimbi delle scuole elementari e medie e per gli studenti delle superiori con Isee fino a 30.000 euro.

I motivi dell’iniziativa

La sindaca di Brescia, Laura Castelletti ha illustrato l’iniziativa che consente agli under 18 di viaggiare gratis sui mezzi pubblici, spiegando anche i motivi:

“Chi è residente in città e ha un’età che va dai 18 anni in giù potrà viaggiare sui nostri mezzi di trasporto pubblico gratuitamente – le parole della sindaca riportate dal ‘Corriere della Sera’ – perché lo abbiamo fatto? Per diverse ragioni, la prima perché ci eravamo presi un impegno con i nostri cittadini e siamo di parola.

La seconda ragione è perché vogliamo aiutare le famiglie, in difficoltà per il crescente costo della vita. E poi anche perché secondo noi è importante accompagnare le nuove generazioni all’uso del mezzo di trasporto pubblico, è importante che imparino a utilizzare un mezzo che gli permette di muoversi con maggiore rapidità, vivere con meno stress e anche rispettare di più l’ambiente. Infatti vogliamo dare un contributo di sostanza anche al piano Aria”.

Anche il vicesindaco Federico Manzoni ha parlato dell’iniziativa: “Questa è una misura che, senza ombra di dubbio, non ha eguali nel panorama nazionale. Alcune Regioni o province autonome hanno deciso di far viaggiare in maniera agevolata o gratuita i giovani fino a una certa età ma che un’amministrazione comunale, con le risorse del proprio bilancio si caricasse questo tipo di spesa fa di Brescia ancora una volta un unicum nel panorama nazionale”.