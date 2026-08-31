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Brand alimentari più preziosi: un marchio italiano in top 10

Pubblicato:

Silvio Frantellizzi

Silvio Frantellizzi

Giornalista

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

Anche nel 2026 è arrivato il momento della classifica Food & Drink di Brand Finance che ogni anno mette in fila i brand alimentari più preziosi al mondo: scopriamo quali sono i marchi italiani presenti in graduatoria.

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