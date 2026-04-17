Che ci fa Bradley Cooper in Liguria: dove è stato avvistato

Bradley Cooper è stato avvistato in alcune zone della Liguria e la sua presenza in Italia ha acceso subito tantissima curiosità e molte domande

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Negli ultimi giorni la presenza di Bradley Cooper in Liguria ha acceso curiosità e attirato l’attenzione di media, addetti ai lavori e appassionati. Ma dove è stato avvistato e quali sono le indiscrezioni che circolano sul suo arrivo in Italia?

Dove è stato avvistato Bradley Cooper in Liguria

Il soggiorno ligure dell’attore e regista Bradley Cooper ha toccato più tappe e ha dato vita a un itinerario che attraversa alcuni dei luoghi più rappresentativi della regione.

Secondo quanto riportato su ‘Il Secolo XIX’, il primo avvistamento è avvenuto a Imperia, dove Cooper ha pranzato in un ristorante del centro, l’Hostaria Besugo, lasciandosi fotografare con il personale e concedendosi a qualche scambio informale con i presenti, momento che avrebbe contribuito a rendere immediatamente virale la sua presenza.

Dopo Imperia, il viaggio è proseguito verso Genova, dove è stato notato anche in aeroporto. Da lì, gli spostamenti hanno interessato anche località simbolo del Levante ligure come Portofino e Lerici, oltre ad altre possibili tappe tra cui Camogli, secondo alcune ricostruzioni.

Stando alle indiscrezioni, la sua permanenza in Liguria non è una visita turistica. Infatti Cooper si sarebbe mosso insieme a una squadra composta da scenografi e produttori, impegnati in sopralluoghi mirati per la scelta di una location…

Il suo tour ha riguardato scorci urbani, porti e paesaggi costieri, elementi che suggeriscono una ricerca visiva abbastanza precisa che coinvolge la Liguria e la inserisce in una mappa articolatache include anche Spagna e Costa Azzurra, con Monaco tra le opzioni considerate dalla produzione.

Perché Bradley Cooper è in Liguria: il film e le indiscrezioni

Bradley Copper ama l’Italia e più volte a scelto di trascorrevi le vacanze anche in compagnia della sua fidanzata Gigi Hadid. Questa volta, però, dietro il viaggio si è delineato un progetto cinematografico di grande rilievo internazionale.

Cooper si troverebbe infatti in fase di preparazione per un nuovo film legato alla saga di ‘Ocean’s Eleven’, destinato ad ampliarne l’universo narrativo; si sa ancora poco, e le informazioni raccolte indicano che si tratterebbe di un prequel ambientato negli anni Sessanta in Europa.

Il ruolo dell’attore sembrerebbe centrale anche se diverso rispetto alle ipotesi iniziali. Se in un primo momento era stato considerato tra i protagonisti, le fonti più recenti indicano che sarà soprattutto dietro la macchina da presa, in qualità di regista; un cambio di direzione legato anche alle precedenti uscite dal progetto di altri registi.

Accanto a lui dovrebbe esserci Margot Robbie, coinvolta sia come interprete sia come produttrice. Il film racconterebbe le origini del personaggio di Danny Ocean, con una storia ambientata durante il Gran Premio di Monaco del 1962. Un contesto storico ben definito che richiede ambientazioni coerenti, motivo per cui la ricerca delle location risulta così dettagliata.

La presenza della produzione in Liguria si inserirebbe dunque in una fase esplorativa, necessaria per definire l’identità visiva del film, anche se al momento non esiste una conferma ufficiale sulle location definitive. Resta però il dato concreto di una regione osservata da vicino da una produzione hollywoodiana e, per qualche giorno, trasformata in un possibile set internazionale.