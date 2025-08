Vacanze in Italia, in particolare in Sicilia, per l’attore americano Brad Pitt che è stato avvistato a bordo del lussuosissimo yacht Black Pearl

Brad Pitt, uno dei volti più iconici di Hollywood, è tornato sotto i riflettori italiani questa volta non per un nuovo film, ma per le sue esclusive vacanze nel Bel Paese. Nato nel 1963, Pitt ha conquistato la fama mondiale con ruoli indimenticabili in pellicole come Fight Club, Seven, Troy, Babel, The Curious Case of Benjamin Button e C’era una volta a… Hollywood, con cui ha vinto l’Oscar come miglior attore non protagonista nel 2020. In questi giorni, l’attore americano ha scelto la Sicilia come destinazione esclusiva per le sue vacanze estive, navigando lungo le coste meridionali dell’isola a bordo del Black Pearl, uno degli yacht più spettacolari al mondo.

Vacanze in Sicilia per Brad Pitt

Dopo la fama arrivata grazie al Google Camp, il summit annuale organizzato da Google al lussuoso Verdura Resort di Sciacca, la Sicilia sembra diventare una meta sempre più ambita. L’evento Google, che ogni estate richiama magnati della tecnologia, celebrità internazionali e imprenditori di successo, è diventato uno dei momenti più internazionali dell’estate siciliana. Quest’anno si dice ci abbia partecipato anche la star del basket Michael Jordan che era stato avvistato a Taormina a bordo dell’M’Brace, il suo yacht da sogno. Oltre a lui, in questi giorni un’altra star americana sta facendo molto parlare di sé e delle sue vacanze in Sicilia: Brad Pitt.

La vacanza siciliana di Brad Pitt ha preso il via con una crociera tra le meraviglie dell’arcipelago delle Eolie. L’attore è stato avvistato a largo di Lipari e Filicudi, dove ha preferito godersi le bellezze di queste località dallo yacht. Dopo le Eolie, il veliero ha proseguito la rotta verso la costa settentrionale della Sicilia, con una tappa privilegiata a Palermo. Qui, Pitt ha esplorato località iconiche come Capo Gallo, la spiaggia di Mondello e l’area di Capo Zafferano, restando però sempre a distanza dal porto principale.

Negli ultimi anni, la Sicilia si è affermata come destinazione prediletta non solo come set cinematografico ma anche per le vacanze di molte celebrità internazionali. Oltre a Brad Pitt e Michael Jordan, l’isola ha ospitato quest’estate anche Dua Lipa e prima ancora i neo sposi Jeff Bezos e Lauren Sanchez, che hanno scelto la Sicilia per il loro viaggio di nozze.

Black Pearl: lo yacht da sogno delle vacanze di Brad Pitt

Lo yacht Black Pearl scelto da Brad Pitt è uno dei velieri più grandi, lussuosi e tecnologicamente avanzati al mondo. È un’imbarcazione che unisce design futuristico, innovazione ingegneristica e attenzione alla sostenibilità ambientale. Costruito nel 2018 dai cantieri Oceanco, nei Paesi Bassi, questo veliero a tre alberi misura 106,7 metri di lunghezza circa 15 metri di larghezza ed è diventato un’icona del lusso ma anche della tecnologia. Dotato di propulsione ibrida (diesel-elettrico), riesce a percorrere l’oceano Atlantico con un consumo minimo di carburante grazie a un sistema tecnologico che permette la combinazione dell’uso di vele, batterie e motori elettrici.

Può ospitare fino a 12 ospiti (più i membri dell’equipaggio) e gli interni sono progettati per offrire il massimo del comfort e del lusso. Tra le caratteristiche che risaltano c’è la presenza di un ascensore panoramico in vetro, di una piscina termale, della vasca idromassaggio e di un cinema privato. Il nome dato Black Pearl richiama inevitabilmente la nave di Jack Sparrow nei film “Pirati dei Caraibi”. Secondo quanto riportato dai media specializzati, il costo del noleggio settimanale dello yacht super lusso si aggira intorno al milione e 200 mila euro, cifra che solo pochissimi nel mondo possono permettersi.