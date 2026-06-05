Brad Pitt col suo super motoscafo a Sirmione sul lago di Garda

L'attore americano Brad Pitt è stato avvistato sul lago di Garda, a Sirmione, e dopo essere arrivato con un motoscafo avrebbe visitato la zona

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Nato nel 1963, Brad Pitt è diventato una delle icone assolute del cinema mondiale grazie a film come Fight Club, Seven, Troy e Babel. Tra le star hollywoodiane più amate dal pubblico italiano, Pitt ha sempre dimostrato un legame speciale con il nostro Paese. Nel corso degli anni l’attore premio Oscar è stato avvistato più volte tra Roma, Venezia, la Costiera Amalfitana e la Sicilia, scegliendo spesso l’Italia come destinazione per le vacanze. Negli ultimi giorni il suo nome è tornato al centro dell’attenzione per una visita a sorpresa sul Lago di Garda. L’attore americano è stato, infatti, avvistato a Sirmione durante una pausa dalle riprese del suo nuovo film.

Brad Pitt avvistato con un super motoscafo a Sirmione

La visita di Brad Pitt sul Lago di Garda è avvenuta nella mattinata del 3 giugno, quando l’attore è arrivato a bordo di un elegante motoscafo privato presso il porto della Nautica Bisoli a Sirmione. Secondo quanto riporta il ‘Corriere della Sera’, la star americana si sarebbe concessa alcune ore di relax lontano dai riflettori del nuovo set cinematografico dove sta lavorando. Nonostante il desiderio di non dare molto nell’occhio, la sua presenza non è passata inosservata.

La tappa a Sirmione sarebbe stata piuttosto breve, ma si dice che in compagnia di qualche amico l’attore avrebbe visitato le rovine della villa romana. L’attore avrebbe approfittato della pausa per passeggiare nella località lacustre e concedersi un momento di tranquillità prima di tornare al lavoro. Per il Lago di Garda si tratta dell’ennesima visita vip dopo quelle di molte altre celebrità internazionali che negli ultimi anni hanno scelto le sue rive.

L’attore, comunque, non è nuovo ai soggiorni italiani, anzi il nostro Bel Paese è una meta da lui molto apprezzata e frequentata. In passato, ad esempio, è stato avvistato più volte lungo le coste del Mediterraneo e in particolare in Sicilia a bordo di yacht esclusivi, come il lussuosissimo Black Pearl.

Brad Pitt è in Italia per girare The Riders

Dietro la presenza di Brad Pitt in Italia non ci sono però soltanto motivi turistici. Brad Pitt è infatti impegnato nelle riprese di The Riders, nuovo thriller psicologico diretto da Edward Berger, già acclamato per il successo internazionale di pellicole come ‘Conclave’ e ‘Niente di nuovo sul fronte occidentale’. Il film è tratto dal romanzo pubblicato nel 1994 dallo scrittore australiano Tim Winton.

La storia racconta le vicende di Fred Scully, interpretato da Brad Pitt, un uomo che decide di trasferirsi in Irlanda per iniziare una nuova vita insieme alla moglie e alla figlia. Il padre, Fred, parte per primo e dopo aver ristrutturato personalmente una casa nella campagna irlandese attende l’arrivo della famiglia. Il giorno del loro arrivo in aeroporto, però, si presenta soltanto la figlia, mentre della moglie non c’è traccia.

Da questo momento prende il via una ricerca disperata che porta il protagonista ad attraversare diversi Paesi europei nel tentativo di scoprire cosa sia accaduto alla donna scomparsa. La sceneggiatura è stata affidata a David Kajganich mentre la casa di produzione è la Plan B Entertainment di Brad Pitt. Le riprese sono iniziate nei primi mesi del 2026 tra Irlanda, Belgio e Paesi Bassi. Successivamente la produzione si è spostata in diverse località europee, tra cui alcune aree italiane. Accanto a Brad Pitt figurano nel cast nomi importanti come Julianne Nicholson e Michael Smiley.