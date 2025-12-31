di
Botti vietati a Capodanno nei comuni d'Italia: le ordinanze
Sono diversi i sindaci italiani che hanno firmato ordinanze specifiche per la notte di Capodanno: nella maggior parte dei casi vietano o limitano i fuochi d’artificio, ma in alcune città viene regolamentata e proibita anche la somministrazione di alcol.
POTREBBE INTERESSARTI
-
I migliori panettoni artigianali del 2025 per Gambero Rosso
-
I panettoni più costosi in Italia per festeggiare il Natale 2025
-
Cucina Italiana Patrimonio Unesco: il piatto simbolo per Bottura
-
A Milano venduto un appartamento a 24 milioni: chi l'ha comprato
-
Danneggiato il Ponte di Rialto a Venezia: cos'è successo
-
Quanto costa il Panettone di Ikea per il Natale 2025 (e com'è)
-
Quanto costano i panettoni degli chef 3 Stelle Michelin
-
Com'è e quanto costa la nuova super villa di Salvini a Roma
-
I 61 miliardari italiani nel 2025: chi sono e quanti soldi hanno