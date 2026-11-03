Botteghe Oscure ora è un hotel a 5 Stelle: quanto costa dormire

L'edificio in via Botteghe Oscure che per anni è stato la sede del Pci, dove Berlinguer aveva il suo ufficio, ora è stato convertito in un hotel

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Nel centro di Roma, il palazzo di via delle Botteghe Oscure 4 ha finalmente riaperto con una nuova veste. L’edificio legato alla storia del Partito comunista italiano ospita oggi un hotel di lusso. La nuova struttura ha aperto con il nome di Thompson Rome e unisce camere e ristoranti a spazi che conservano elementi architettonici del passato. Per chi vuole soggiornarvi, ci sono tariffe che variano sensibilmente a seconda della camera.

L’hotel di Botteghe Oscure apre: quanto costa dormire

L’ex sede nazionale del Pci in via Botteghe Oscure 4 ospita oggi il Thompson Rome, un hotel di lusso inaugurato il 27 ottobre 2026. L’apertura segna anche il debutto in Italia del marchio Thompson Hotels, parte del gruppo Hyatt. L’albergo conta 69 camere e si trova a pochi passi da piazza Venezia, con il Colosseo e il Pantheon raggiungibili a piedi. Per anni questo palazzo è stato prima la sede del Pci e poi dei Ds, ed era noto a Roma come “Bottegone”. Gli spazi ora sono stati ripensati per accogliere camere e ristoranti, ma alcuni elementi originali sono stati recuperati.

La nuova funzione dell’edificio convive con alcune tracce del suo passato, dato che tra le camere c’è anche quella ricavata nell’ufficio che fu di Enrico Berlinguer, al terzo piano. La camera legata alla sua memoria è uno degli elementi che hanno fatto più parlare di questo nuovo albergo. Stando a quanto pubblicato da ‘La Repubblica’, il costo si aggira attorno a 600 euro per una notte con cifre che salgono attorno ai 3mila euro per una stanza deluxe. Si tratta di prezzi indicativi, che possono cambiare in base alle date, alla tipologia di camera e alle condizioni di prenotazione. Ci sarebbero, infatti, anche delle sistemazioni a partire da 380 euro.

La struttura non offre solo camere. Il progetto comprende spazi dedicati alla ristorazione e alla socializzazione. Il ristorante Lyve, al sesto piano, propone una cucina italiana contemporanea ispirata ai sapori mediterranei. Al settimo piano si trova la terrazza panoramica, mentre il lobby bar accoglie gli ospiti per cocktail e aperitivi.

Da sede del Pci a hotel di lusso: la storia di Botteghe Oscure

Il palazzo di via delle Botteghe Oscure fu costruito nel 1938 e nel 1946 divenne la sede del Partito comunista italiano. Da allora l’indirizzo di via delle Botteghe Oscure è diventato sinonimo del Pci, come piazza del Gesù è legata alla Democrazia Cristiana. Il “Bottegone” è stato poi il quartier generale del partito per decenni. Tra le figure associate alla sede ci sono Palmiro Togliatti ed Enrico Berlinguer. Nel giugno del 1976, dopo il risultato elettorale del Pci, Berlinguer si affacciò dal balcone del palazzo. Anni dopo, nel giugno del 1984, proprio a Botteghe Oscure fu allestita la camera ardente del segretario, morto dopo un malore durante un comizio a Padova.

La vita all’interno della sede non era fatta soltanto di riunioni politiche. Al piano terra si trovava la libreria Rinascita, mentre nei diversi piani erano distribuiti uffici e strutture legate alle attività del partito. La trasformazione dell’ex sede del Pci di Botteghe Oscure in un hotel di lusso era stata annunciata nel 2022. I lavori hanno cambiato la distribuzione degli spazi, ma hanno anche riportato in vista alcuni dettagli architettonici. Tra gli elementi recuperati durante il restauro ci sono la scala in marmo e l’opera di Giò Pomodoro, composta da una parete scultorea e da un pavimento intarsiato. Nell’atrio è inoltre esposto il busto di Antonio Gramsci.