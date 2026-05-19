Borsino della spesa: i prezzi di aprile

I prezzi al consumo di prodotti alimentari, ortofrutta, carne e pesce: cosa sale, cosa scende e cosa conviene comprare adesso

Come ogni mese, torna il nostro appuntamento con il Borsino della spesa, l’analisi che fotografa l’andamento dei prezzi nei principali reparti alimentari: frutta e verdura di stagione, prodotti confezionati, carne e pesce. Un punto di riferimento utile per capire come si stanno muovendo i costi al consumo, quali prodotti conviene acquistare in questo periodo e dove, invece, i rincari si fanno sentire di più.

Scopriamo insieme cosa sale, cosa scende e cosa conviene comprare adesso, per fare una spesa più consapevole, risparmiare e valorizzare al meglio i prodotti di stagione.

Andamento dei prezzi: cosa scende e cosa sale

Nel mese analizzato emergono movimenti molto differenziati: tra i rincari più evidenti troviamo i formaggi stagionati, con il Parmigiano Reggiano che si segnala per aumenti particolarmente marcati, e alcune referenze ittiche che registrano forti incrementi. Anche le fragole risultano in deciso rialzo rispetto al mese precedente.

Dall’altra parte dello scontrino si registrano cali significativi per alcune carni: la carne suina e il petto di pollo mostrano diminuzioni che alleggeriscono il carrello, mentre il bovino di primo taglio resta tra i prodotti più costosi. Tra gli affettati i trend sono eterogenei: il prosciutto crudo tende al rialzo, il prosciutto cotto è più stabile o in lieve diminuzione. Nell’ortofrutta emergono oscillazioni stagionali: alcuni ortaggi come zucchine e cetrioli segnano ribassi, mentre peperoni e vari tipi di pomodoro registrano aumenti.

In sintesi, il mercato appare volatile e influenzato da fattori stagionali, logistici e di offerta: per molti prodotti le variazioni sono consistenti e richiedono attenzione al momento dell’acquisto.

Cosa mettere nel carrello della spesa

Il consiglio per chi fa la spesa è chiaro: confrontare le offerte e, dove possibile, scegliere prodotti di stagione e a filiera corta, spesso più convenienti e di qualità superiore. In questo periodo conviene valorizzare agrumi, insalate e verdure di stagione, approfittare del pane fresco e delle carni più economiche, ed essere cauti con acquisti di formaggi stagionati e di alcune specie ittiche che mostrano rincari.

Prezzi in movimento: i prodotti con variazioni oltre il 2% su base mensile

Come leggere i dati sui prezzi

I dati si riferiscono all’ultimo mese disponibile e offrono una panoramica aggiornata dei prezzi. Per ogni prodotto sono indicati prezzo medio, calcolato sulla base delle quotazioni raccolte e validate. Le elaborazioni si basano su confezioni standard, per garantire comparabilità, ma i valori possono differire leggermente dai prezzi sugli scaffali. In ogni caso, i dati forniscono un utile orientamento sulle tendenze di mercato e aiutano a individuare i prodotti più convenienti.