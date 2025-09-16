Questo sito contribuisce all’audience di

I 50 borghi più belli al mondo per Forbes: uno è in Italia

Quali sono i borghi più belli al mondo? A questa domanda risponde Forbes con la classifica The World’s 50 Most Beautiful Villages 2025, realizzata seguendo i parere di esperti del settore. Nel ranking mondiale c’è anche un borgo italiano.

