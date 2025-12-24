Borghi più belli d'Italia: le 7 new entry da scoprire nel 2026

Web content writer appassionata di belle storie e di viaggi, scrive da quando ne ha memoria. Curiosa per natura, le piace tenersi informata su ciò che accade intorno a lei.

Dopo una rigorosa selezione, sale a 382 il numero dei Comuni inseriti nell’associazione “I Borghi più belli d’Italia”. Il mese di dicembre segna infatti l’ingresso di altri 7 borghi tutti da scoprire, i quali hanno ottenuto il prestigioso riconoscimento grazie al patrimonio artistico, storico, culturale e paesaggistico, ma anche alle iniziative per la tutela dell’ambiente, i servizi per la popolazione e l’accoglienza turistica. Sono infatti ben 72 i parametri che il Comitato Scientifico dell’associazione valuta per scegliere quali saranno i nuovi Borghi più belli d’Italia. Scopriamo le new entry del 2025.