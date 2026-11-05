Borghi italiani più cercati online: la classifica 2026
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Nuova edizione dello studio ‘Borghi italiani online 2026‘ dell’Osservatorio Telepass che mette in fila i borghi più cercati online del nostro Paese: la classifica si basa su un’analisi realizzata dalla rivista Moveo in collaborazione con Seed Digital e Change Media. Secondo le ultime rilevazioni, i borghi d’Italia hanno fatto registrare 106,4 milioni di ricerche, il 13% in più rispetto all’anno precedente.
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