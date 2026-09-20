Boom superyacht in Gallura: patrimonio da 1,4 miliardi di dollari

Nell'estate del 2026 c'è stato un vero e proprio boom superyacht in Gallura: il valore delle imbarcazioni super lusso e il patrimonio dei proprietari

Estate da record per la Gallura: nelle acque a Nord Est della Sardegna, durante i mesi estivi del 2026, è arrivato un numero di superyacht così elevato da superare i dati già importanti degli ultimi anni, a conferma di come la zona sia tra le più gettonate dai facoltosi proprietari delle imbarcazioni di lusso.

Boom di superyacht in Gallura: il mega patrimonio dei proprietari

Secondo la ricerca del Centro Studi Cipnes Gallura–UniOlbia riportata dal ‘Corriere della Sera’, tra giugno e agosto 2026 sono state 3.176 i superyacht di lunghezza superiore ai 24 metri rilevati nelle acque della Gallura.

La somma dei patrimoni personali associati ai proprietari identificati, stando alle stime di Forbes, raggiunge quota 1.433 miliardi di dollari: una cifra impressionante se si pensa che l’intero PIL italiano del 2025 è stato di 2.258 miliardi di euro.

L’analisi del Centro Studi Cipnes Gallura–UniOlbia si è avvalsa dei dati forniti dalla Direzione marittima Nord Sardegna, acquisiti attraverso Pelagus, il sistema della Guardia Costiera. In base ai dati, a giugno sono stati rilevati 1.139 yacht unici, a luglio 1.870 e ad agosto 2.039: l’aumento rispetto all’anno scorso è del 16,5% per giugno, dell’11,8% per luglio e del 9,4% per agosto.

Per 288 dei 291 superyacht identificati, è stato possibile ricostruire una stima pubblica del valore, con le imbarcazioni che raggiungono almeno 19,2 miliardi di dollari: il valore medio dei super yacht arrivati in Gallura è di 66,8 milioni di dollari.

Tra quelli avvistati nel mare del Nord Est della Sardegna, 56 yacht hanno un valore stimato di almeno 100 milioni di dollari, mentre altri 17 valgono almeno 250 milioni. Lo yacht più costoso arrivato in Gallura durante l’estate è Blue che guida la classifica con un valore stimato di circa 900 milioni di dollari, seguito da Al Lusail e Luminance, entrambi a quota 500 milioni di dollari.

Le zone preferite in Sardegna

La Gallura e la Costa Smeralda, in particolare Cala di Volpe, Pevero e Porto Cervo, si confermano i principali poli di concentrazione e stazionamento degli yacht super lusso. Lo studio ha evidenziato comunque anche una crescente diffusione verso il golfo di Arzachena e Cannigione, il golfo di Olbia, golfo Aranci e l’area marina di Tavolara-San Teodoro.

Nel corso dell’estate 2026 sono stati rilevati 2.866 MMSI (Maritime Mobile Service Identity)unici nell’area di La Maddalena, 2.581 in Costa Smeralda, 2.285 nell’area di Porto Rotondo, 1.872 tra Santa Teresa e le Bocche di Bonifacio, 1.638 nell’area di Tavolara, 1.305 nel golfo di Olbia e 1.300 a Cannigione.

Confrontando i dati con quanto successo durante l’estate del 2025, Cannigione risulta in crescita del 19,2%, Olbia del 16,1% e Tavolara del 13%; rispetto al 2024, invece, Olbia e Tavolara aumentano entrambe del 48,5% e Cannigione del 42,5%. Bisogna tenere presente che i dati delle singole aree non sono sommabili, in quanto uno stesso MMSI può attraversare più zone ed essere rilevato in ognuna di essa; i dati comprendono anche passaggi e stazionamenti e passaggi.

Incrociando i dati Pelagus con le informazioni disponibili sul portale SuperYachtFan è stato possibile risalire anche ai Paesi dei cantieri che hanno realizzato gli yacht di lusso passati in Sardegna: 106 dei 291 yacht profilati sono stati realizzati da cantieri italiani, il 36,4% del campione: seguono i Paesi Bassi con 94 unità (32,3%) e la Germania con 33 yacht (11,3%).