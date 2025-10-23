Boom di furti parziali di auto in Italia: le regioni più colpite

Il fenomeno dei furti parziali di auto è in continuo aumento in Italia: stando a quanto riportato dall’Osservatorio Car Clinic, nel 2024 sono stati registrati quasi 14.000 interventi per riparare danni causati da furti parziali o da tentativi di furto, il 3,5% rispetto all’anno precedente. Dalle auto “depredate” vengono portati via componenti preziosi da rivendere al mercato nero dei pezzi, sia sul territorio nazionale che all’estero.