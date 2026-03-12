Bombardiere B2 invisibile ai radar avvistato a Torino: è giallo

Giallo per un velivolo che ha sorvolato il cielo sopra la provincia di Torino: dalla forma potrebbe essere un bombardiere B2, invisibile ai radar

Un bombardiere B2, aereo statunitense utilizzato in missioni particolarmente importanti, sarebbe stato avvistato in provincia di Torino nella giornata di sabato 7 marzo 2026: episodio diventato virale sui social grazie a una foto del velivolo scattata da un ragazzo.

Un bombardiere B2 ha sorvolato i cieli del Piemonte? Il caso

Il presunto bombardiere avvistato nei cieli del Piemonte è diventato subito un caso: non poteva essere altrimenti, data la crisi in Medio Oriente e le tensioni geopolitiche di questi giorni.

Come detto, un ragazzo ha fotografato un aereo mentre sorvolava il cielo in provincia di Torino e più precisamente a Cafasse, nelle Valli del Lanzo: lo scatto avrebbe immortalato uno Stealth B2, uno dei bombardieri strategici più avanzati e costosi mai costruiti, progettato per penetrare le difese nemiche grazie alla tecnologia stealth che lo rende invisibile ai radar.

L’aereo, capace di trasportare ordigni nucleari, avrebbe sorvolato il piccolo centro di Cafasse a bassa quota, in una zona non lontana dai centri tecnologici di Leonardo e dall’aeroporto di Caselle, eletto di recente come uno degli scali più puliti al mondo insieme a Roma-Fiumicino.

Nato in piena guerra fredda, quando gli Usa cercavano un aereo capace di eludere i sistemi radar dell’Unione Sovietica, il B2 venne realizzato grazie a un progetto di sviluppo dell’azienda Northrop Grumman. La capacità di essere invisibile ai radar è data dalla forma aerodinamica ad ala volante che disperde le onde radar, ai motori nascosti all’interno della struttura e alla firma tecnica ridotta, determinante per evitare i rilevamenti a infrarossi.

Lo stealth B2 è progettato per affrontare missioni a lunghissimo raggio; può decollare dagli Stati Uniti d’America per colpire obiettivi sparsi praticamente in ogni parte del mondo grazie ai rifornimenti in volo. L’apertura alare è di 52 metri e l’autonomia è di oltre 11.000 chilometri senza rifornimento. Dotato di un equipaggio di due piloti, il B2 è entrato in servizio operativo con l’US Air Force a partire dal 1997. Altra sua caratteristica peculiare è la capacità di trasportare armi, sia convenzionali che nucleari.

Le reazioni sui social

Un B2 è raro da vedere in Italia: solitamente opera dalla base di Whiteman, negli Stati Uniti d’America, oppure da Fairford, in Gran Bretagna. L’immagine social ha dato vita a varie interpretazioni, in quanto è molto strano che un bombardiere di quel tipo sorvoli sopra il Torinese.

Gli utenti del web hanno offerto diversi spunti di riflessione: in molti sono preoccupati date le notizie che arrivano dal Medio Oriente, con la guerra in Iran; altri sono scettici e c’è addirittura che ha azzardato a commentare scrivendo si trattasse di un aeromodello radiocomandato di grandi dimensioni.

Qualche giorno prima era scattato l’allarme per un presunto drone di guerra precipitato sui binari tra San Benigno e Bosconero: attimi di apprensione prima che venisse rivelata la vera natura dell’oggetto, un drone impiegato per le attività agricole nei tanti campi situati in quella zona.

Prima ancora avevano generato preoccupazione diverse testimonianze circa l’atterraggio, in stretta sequenza, di sette aerei cargo militari C-130 all’aeroporto di Caselle che potrebbe suggerire una massiccia movimentazione di forze armate con materiali, uomini e tecnologie, in un momento storico caratterizzato dall’incertezza del quadro politico internazionale.