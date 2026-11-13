Dov'è e cos'è Bomarzo, il "sacro bosco" location di Chiaroscuro

Il Sacro Bosco di Bomarzo, tra le location più suggestive di ChiaroScuro su Netflix, custodisce gigantesche sculture di pietra immerse nel mistero

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Tra le location della nuova serie Netflix ChiaroScuro, disponibile dall’11 novembre 2026, c’è un luogo davvero particolare, dove gigantesche creature di pietra emergono dalla vegetazione e sembrano custodire misteri antichi. È il Sacro Bosco di Bomarzo, uno dei complessi monumentali più sorprendenti del Lazio, scelto come ambientazione per alcune scene della serie.

Dove si trova il Sacro Bosco di Bomarzo

Nel cuore della Tuscia, in provincia di Viterbo, Bomarzo è un piccolo comune del Lazio settentrionale, situato alle pendici dei Monti Cimini. Il suo territorio ospita uno dei giardini più insoliti del Rinascimento italiano, conosciuto anche come Parco dei Mostri, che ha fatto da scenario ad alcune sequenze della serie Netflix con Pierpaolo Spollon e Andrea Lattanzi.

A rendere questo luogo così particolare sono le enormi sculture disseminate nel bosco, che raffigurano creature mitologiche e animali fantastici dalle forme talvolta inquietanti. Il complesso risale alla metà del Cinquecento e nacque per volontà di Pier Francesco Orsini, detto Vicino, signore di Bomarzo, che decise di trasformare una parte della sua tenuta in un giardino monumentale decisamente fuori dagli schemi per l’epoca.

Il progetto si discosta infatti dai tradizionali giardini rinascimentali, caratterizzati da geometrie regolari e prospettive studiate, poiché le sculture seguono una disposizione irregolare e sfruttano la conformazione naturale del terreno: in questo modo le figure scolpite nella roccia si confondono con la vegetazione, dando vita a un insieme di riferimenti simbolici il cui significato continua a suscitare interpretazioni differenti.

Tra le opere più celebri spicca l’Orco, un’enorme testa di pietra con la bocca spalancata, al cui interno è stato ricavato un ambiente accessibile attraverso le fauci della creatura; in più, sopra l’ingresso, compare la misteriosa iscrizione “Ogni pensiero vola”. Altrettanto sorprendente è la Casa Pendente, un piccolo edificio costruito su una superficie inclinata che altera la percezione dell’equilibrio, mentre lungo il percorso si incontrano anche un elefante monumentale, un drago e una gigantesca tartaruga.

Dopo la morte di Vicino Orsini, il complesso attraversò un lungo periodo di abbandono, prima di essere recuperato nel Novecento. Le sue forme bizzarre affascinarono anche artisti come Salvador Dalí, contribuendo alla notorietà di un luogo che ancora oggi conserva gran parte del suo carattere enigmatico.

Il recente ritorno sotto i riflettori è legato proprio a ChiaroScuro, dove il bosco compare tra i luoghi dell’infanzia del protagonista Cosmo Speranza.

Quali sono le altre location di ChiaroScuro

Il Parco dei Mostri è soltanto una delle ambientazioni fuori Roma scelte la serie diretta da Jan Maria Michelini e prodotta da Lux Vide. Gli otto episodi seguono le indagini dell’ispettore Angelo Tiberi, interpretato da Andrea Lattanzi, che si trova a collaborare con Cosmo Speranza, un esperto d’arte interpretato da Pierpaolo Spollon, dotato di una straordinaria capacità di riconoscere le opere contraffatte.

La storia prende avvio da un omicidio avvenuto all’interno della Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma, dove il corpo della vittima viene ritrovato in una posizione che richiama un dipinto di Artemisia Gentileschi. Da questo episodio si sviluppa un’indagine strettamente legata al patrimonio artistico, che assume un ruolo centrale anche nella scelta delle ambientazioni.

Le riprese hanno coinvolto numerose istituzioni culturali della Capitale, tra cui Palazzo Barberini, sede delle Gallerie Nazionali di Arte Antica, e il MAXXI, il museo dedicato alle arti del XXI secolo progettato dall’architetta Zaha Hadid.

Nell’elenco delle location figurano anche Villa Medici, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia e alcuni spazi legati al lavoro di conservazione delle opere, come l’Istituto Centrale per il Restauro e i Laboratori del Teatro dell’Opera di Roma.

Accanto ai musei compaiono numerosi monumenti celebri, a cominciare dal Circo Massimo, sul quale si affaccia l’abitazione di Cosmo Speranza. La serie attraversa inoltre i Fori Imperiali, il Pantheon, le Terme di Caracalla e l’Isola Tiberina, fino a mostrare alcuni esempi di architettura contemporanea, come la Lanterna di Fuksas e la Chiesa del Giubileo, situata nel quartiere di Tor Tre Teste.

La produzione ha raggiunto anche Formello, alle porte di Roma, dove sono stati ricostruiti gli ambienti della questura e altri interni utilizzati durante le riprese. Ne emerge un itinerario che attraversa epoche e luoghi differenti del Lazio, con un’attenzione particolare al patrimonio culturale della regione, di cui il misterioso bosco cinquecentesco di Bomarzo rappresenta una delle testimonianze più singolari.