Bologna "città più disgustosa d'Italia", il video è un caso

Una turista, dopo aver visitato Bologna, l'ha definita la "città più disgustosa d'Italia": il suo video social è divenuto virale e ha suscitato polemiche

Scrigno di splendide architetture, una cultura secolare e buon cibo che l’hanno resa famosa in tutto il mondo, la città di Bologna attira ogni anno tantissimi turisti. Non tutti, però, ne rimangono conquistati: è il caso della travel blogger polacca che, dopo aver visitato “la Dotta”, si è dichiarata sui social profondamente delusa dalle condizioni in cui versa il centro storico. Il suo video pubblicato su TikTok, in cui definisce Bologna la “città più disgustosa d’Italia”, ha ovviamente scatenato le polemiche. Ecco cos’è successo.

Turista polacca critica la città di Bologna

La polemica nasce dal video della travel blogger polacca Karosolotravel, che ha nel suo “bagaglio” di esperienze ben 60 Paesi visitati in 4 continenti: qualche mese fa, in autunno, la giovane è approdata in Italia per esplorare due città che ancora mancavano all’appello, Rimini e Bologna. Il tutto, ovviamente, immortalato sui social per condividere il viaggio con i suoi fan. Incredibilmente, nonostante la turista polacca non abbia poi così tanti follower, il video che riguarda la sua esperienza a Bologna è diventato virale e ha dato il via ad un acceso dibattito.

Quella della travel blogger, in effetti, è una vera e propria denuncia delle condizioni “disgustose” in cui versa la città, stando alle sue parole: “Bologna è piena di storia, famosa per le decine di chilometri di portici, per l’università più antica del mondo e la cucina squisita. Purtroppo non mi è piaciuta perché troppo sporca e trascurata. Puzza di urina ad ogni passo, a dir poco” – ha scritto la giovane turista polacca su Instagram, a corredo di alcune foto della città di Bologna. E, su TikTok, il video in cui passeggia per il centro storico tappandosi il naso con un fazzoletto è diventato un caso.

“La peggiore città d’Italia. Purtroppo, Bologna è molto sporca, trascurata e puzza d’urina ovunque. In tanti mi avevano sconsigliato di andarci, ma pensavo che fossero recensioni esagerate come capita per Napoli e Venezia. Bologna è stata terribile. Si vedono anni di abbandono, strade e facciate dei palazzi non puliti da tempo e i monumenti sono belli solo in foto” – ha affermato la travel blogger, rivelando di essersene andata via un giorno prima del previsto proprio per la delusione.

Il video su Bologna diventa un caso

Come è facile immaginare, critiche così pesanti hanno suscitato commenti indignati e qualche riflessione. C’è chi ha strenuamente difeso la sua Bologna, ma in molti hanno aperto gli occhi e accettato la verità che si cela dietro le parole della travel blogger. In effetti, tantissimi bolognesi ricordano i bei vecchi tempi in cui il centro storico era davvero in condizioni esemplari, lamentando come ormai sia in pieno degrado. Alcuni danno la colpa alla gestione comunale, altri all’immigrazione o all’overtourism – persino il New York Times, nell’agosto 2024, aveva fatto cenno alla città di Bologna come un “inferno turistico”.

Emblematiche le parole dell’ex grillino Giovanni Flavia, intenzionato a candidarsi alle prossime elezioni comunali: “Io amo Bologna, la difenderò sempre, ma difendere non significa negare. So benissimo che oltre al degrado e allo sporco ci sono storia, musei, architetture, vite, cultura, arte e molti altri fattori che la rendono bellissima e unica, nonostante tutto. Ma sta accadendo qualcosa a cui non eravamo abituati. Certo, il degrado e il disordine in una città universitaria sono in parte endemici, ma questo non può diventare uno scudo. […] Il primo passo per un bolognese non dovrebbe essere offendersi: dovrebbe essere riconoscere il problema e pretendere di fare qualcosa per migliorare la situazione” – ha commentato su Facebook.