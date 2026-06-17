Bologna dà 10mila euro ai giovani per farli restare a lavorare lì

Bologna, parte l'iniziativa che prevede un contributo fino a 10 mila euro per fare restare i giovani in città e aiutarli nel primo anno di lavoro

A Bologna i giovani potranno ricevere fino a 10 mila euro per restare in città e lavorare: un’iniziativa unica promossa dalla Camera di Commercio con l’obiettivo di aiutare diplomati e laureati ad affrontare il primo anno nel mondo del lavoro.

Bologna, 10 mila euro ai giovani per restare e lavorare in città

L’iniziativa è rivolta ai neolaureati dell’Università di Bologna e ai diplomati degli ITS Academy assunti dalle aziende del territorio ed è finalizzata a sostenere le spese legate alla casa. Il bando si propone di fornire un aiuto economico concreto per affrontare il primo anno di lavoro in città senza che il costo dell’affitto si trasformi in un ostacolo insormontabile.

Al tempo stesso, il bando punta a non lasciar andare le competenze e la professionalità, in un momento storico in cui molte aziende lamentano difficoltà nel reperire personale qualificato, un problema che rischia di frenare la competitività del territorio.

Valerio Veronesi, presidente della Camera di Commercio di Bologna, ha parlato così dei motivi dell’iniziativa: “Abbiamo elaborato un progetto per trattenere i giovani perché è faticoso riportarli a casa se escono dal nostro circuito lavorativo – le parole di Veronesi riportate da ‘Bologna Today’ – abbiamo pensato a un ragazzo che deve affrontare il tema della casa, che rappresenta il costo più importante all’inizio della carriera, e vogliamo permettergli di guardare al primo anno in maniera positiva”.

E ancora, rivolgendosi ai giovani: “La strada è loro, il futuro è loro ma deve essere un futuro che rimane nel nostro territorio e che permetta alle nostre imprese di avere la benzina necessaria per continuare a crescere”.

Sulle difficoltà delle imprese nel reperire personale qualificato, in particolare nei settori di alta specializzazione, Veronesi ha dichiarato: “Ci troviamo in una morsa, da una parte i dati economici non sono particolarmente positivi, dall’altra non riusciamo a trovare le figure professionali necessarie per dare quella spinta che serve oggi alle imprese. Abbiamo bisogno di persone altamente qualificate che riescano a interfacciarsi con il mondo del lavoro quasi da subito”.

Per il presidente della Camera di Commercio, la sfida è destinata a diventare sempre più centrale nei prossimi anni ed è importante poter contare sui diplomati dell’ITS Academy e sui laureati dell’Università di Bologna, presenza stabile nelle classifiche dedicate alle migliori università in Italia e nel mondo:

“La competizione si giocherà sulla capacità di trattenere competenze e professionalità. Bologna ha una risorsa straordinaria rappresentata dall’Università e dagli ITS Academy. Dobbiamo riuscire a fare in modo che tutte le energie che arrivano qui per studiare rimangano poi sul territorio e costruiscano qui il proprio percorso di vita e professionale”.

A chi è destinato il contributo di Bologna

Il bando si rivolge ai neolaureati dell’Università di Bologna e agli studenti diplomati degli ITS Academy dell’Emilia Romagna che abbiano conseguito il titolo di studio da non più di sei mesi e siano stati assunti da un’impresa bolognese nel periodo compreso tra l’1 marzo e il 16 ottobre 2026.

Le domande possono essere presentate a partire dal prossimo 15 settembre e fino al 16 ottobre: la misura dovrebbe consentire di sostenere circa 333 giovani lavoratori. Quella di Bologna è la prima iniziativa del genere promossa da parte di una Camera di Commercio italiana in collaborazione diretta con il sistema bancario: l’obiettivo dichiarato è quello di abbattere le barriere economiche che troppo spesso spingono i giovani a cercare lavoro altrove, anche all’estero.