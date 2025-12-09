Un bolide verdastro ha illuminato i cieli d'Italia nella sera dell'Immacolata: uno spettacolo suggestivo avvistato in diverse regioni del Paese

Un bolide ha illuminato i cieli italiani nella notte dell’Immacolata: è apparso la sera di lunedì 8 dicembre ed è stato visibile in gran parte del Paese, dal Nord al Sud, regalando così uno spettacolo suggestivo e inaspettato.

Bolide nei cieli d’Italia: lo spettacolo all’Immacolata

Mentre l’Italia celebrava l’Immacolata Concezione, un bolide ha attraversato i cieli, coprendo un’ampia porzione del Paese. Come riferito da ‘Stato Quotidiano’, il fenomeno si è verificato verso le ore 20.54 di lunedì 8 dicembre 2025 ed è stato registrato da 16 telecamere della rete Prisma, la Prima Rete Italiana per la Sorveglianza sistematica di Meteore e Atmosfera, progetto coordinato dall’Inaf che monitora i cieli con diverse camere ‘all-sky’ sparse su tutto il territorio nazionale.

In base alle prime elaborazioni del fenomeno, il bolide si è estinto intorno ai 60 chilometri di quota, altezza troppo elevata per consentire un’eventuale sopravvivenza di frammenti al suolo: per tale motivo, dunque, non è prevista la presenza di meteoriti a terra.

Le segnalazioni del bolide apparso nella sera dell’Immacolata sono arrivate da diverse zone del Paese: dal Vimercatese e dell’area della provincia di Monza e Brianza, da Arcore e Lesmo, dal Trentino Alto Adige e dal Bresciano, ma il fenomeno è stato avvistato anche in alcune regioni del Sud.

Numerose le testimonianze fornite sui vari social network da chi è riuscito a vedere il bolide: su ‘X’, per esempio, un utente ha scritto “Stasera ho avuto la fortuna di vedere il bolide che ha attraversato il cielo da est a ovest, uno spettacolo incredibile”. Un altro utente, invece, ha scritto “stasera ho visto la stella cadente più bella della mia vita”.

Perché il bolide era verdastro: il motivo

Sono stati in molti a notare un particolare del bolide apparso nei cieli italiani l’8 dicembre: il colore verdastro della sua scia. Secondo gli astrofisici, questa colorazione è spesso legata alla presenza di magnesio nel corpo che entra in atmosfera: quando l’elemento raggiunge temperature elevate durante l’attraversamento dei vari strati atmosferici, emette una luce verde spettacolare e facilmente riconoscibile.

Anche diversi elementi chimici possono contribuire alla colorazione delle meteore: il sodio, per esempio, tende a produrre delle tonalità tra il giallo e l’arancio, mentre il rame provoca delle sfumature azzurre e il ferro può dare vita a un bianco particolarmente intenso. In questo caso, però, a fare la differenza è stata la presenza di magnesio, elemento che ha di fatto “firmato” il bolide dell’Immacolata.

I precedenti in Italia

Ci sono diversi precedenti di bolidi in Italia: uno dei più recenti risale al mese di ottobre del 2025, quando un bolide luminosissimo è stato avvistato in una zona molto vasta, con segnalazioni arrivata da Piemonte, Toscana, Umbria e anche Sicilia.

Spettacolare il bolide avvistato tra Faenza e Forlì nel luglio del 2024: una specie di “palla di fuoco” sfrecciata sui cieli dell’Emilia Romagna, regalando uno spettacolo quasi unico. Con il termine bolide si indica una meteora di elevata luminosità e di magnitudine negativa: tale termine, pur essendo ormai utilizzato comunemente, non è scientifico, in quanto gli astronomi non distinguono le meteore a seconda della loro luminosità.