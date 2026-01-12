Mistero per il forte boato, seguito da un bagliore, avvertito in diversi comuni della provincia di Bari: tra le tante ipotesi c'è quella del meteorite

Un boato, seguito da un bagliore, è stato avvertito nella zona della provincia di Bari e in modo particolare nel territorio compreso tra i comuni di Turi, Casamassima e Valenzano: un rumore forte che stando alle testimonianze dei residenti, ha fatto addirittura tremare i vetri.

Mistero per il boato e il bagliore nel Barese: l’ipotesi meteorite

Il fatto è avvenuto nel tardo pomeriggio della giornata di sabato 10 gennaio 2026: nel sud-est Barese, un forte boato seguito da un grande bagliore ha spaventato diverse persone, soprattutto in campagna. C’è chi ha raccontato sui social di aver sentito tremare i vetri della propria abitazione.

Sui vari social network, oltre ad arrivare le testimonianze di chi ha sentito il boato e visto il bagliore, è partita la ricerca riguardo la possibile entità del fenomeno: qualche utente ha raccontato di aver temuto si trattasse di un terremoto, ma nessuna scossa è stata registrata in Puglia durante quei minuti.

Un’altra ipotesi, abbastanza suggestiva perché piuttosto rara, è quella del meteorite: alcuni sostengono che a generare quel rumore sia stato un meteorite caduto sulle campagne pugliesi, altri parlano di detriti. Ad avallare questa ipotesi, come riportato dal ‘Corriere della Sera’, ci sono alcuni video ripresi dalle telecamere private delle case della zona.

In uno di questi video si vede un’auto parcheggiata sul ciglio di una strada: all’improvviso arriva un forte boato e in lontananza si vede un bagliore, molto simile a un’esplosione. Le immagini in questione sono state catturate da una telecamera situata nel territorio del comune di Casamassima e diffuse sul gruppo Facebook chiamato “Amo Casamassima”.

L’ipotesi del meteorite è tra le più gettonate delle ultime ore, anche se fino a questo momento non sono arrivate notizie ufficiali in merito, né di conferme, né di smentite. Da scartare anche l’ipotesi legata alla possibilità che un aereo militare abbia “rotto” il muro del suono, come capitato in altre occasioni in Italia: su ‘Quotidiano di Puglia’, infatti, si legge che l’Aeronautica Militare, con sede nelle vicinia Gioia del Colle, non ha alcuna informazione su quanto avvenuto.

Un episodio simile a quello del 10 febbraio si è verificato sempre in Puglia durante il mese di febbraio del 2023: in quell’occasione, sempre nella zona del Barese, ci furono diverse segnalazioni riguardo un lungo solco luminoso in cielo. Le immagini del fenomeno si diffusero rapidamente sui social.

Gli altri boati in Italia

Di segnalazioni riguardanti boati in Italia ce ne sono state diverse negli ultimi anni: una delle più recenti risale al novembre del 2024 quando un forte rumore ha sorpreso i cittadini del Veneto e del Friuli, specialmente nella zona compresa tra Udine, Spilimbergo, Tavagnacco e Buja. Dopo le prime indagini, è emerso come il fenomeno probabilmente sia stato causato da un aereo militare che aveva superato la velocità del suono, provocando il cosiddetto “sonic boom”.

Un paio di mesi prima, invece, un forte boato è stato avvertito a Roma e nel Lazio e in particolare nell’area tra Fiumicino e Nettuno: in molti hanno temuto si trattasse di un terremoto ma all’Ingv, l’Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia, non risultavano scosse.