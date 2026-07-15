Bisio cittadino onorario a Castellabate per Bentornati al Sud

Claudio Bisio diventa cittadino onorario di Castellabate durante le riprese di Bentornati al Sud, il film in uscita nelle sale il 25 dicembre

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Il ritorno del cinema nel borgo cilentano ha riaperto una storia iniziata sedici anni fa, quando Claudio Bisio e Alessandro Siani avevano portato sul grande schermo luoghi, atmosfere e personaggi diventati familiari al pubblico. Le nuove riprese hanno trasformato ancora una volta Castellabate in un set e hanno rafforzato il rapporto tra l’attore milanese e la comunità locale.

Perché Claudio Bisio è diventato cittadino onorario di Castellabate

Il Comune ha conferito a Bisio la cittadinanza onoraria durante una seduta straordinaria del Consiglio comunale, organizzata negli spazi del Castello dell’Abate.

La cerimonia si è svolta mentre il paese ospitava la lavorazione del nuovo capitolo della saga diretta da Luca Miniero, con la presenza del regista, di Alessandro Siani e di alcuni componenti del cast.

Il riconoscimento ha celebrato un legame nato nel 2010, quando Castellabate era stata scelta come ambientazione principale di ‘Benvenuti al Sud’, commedia nella quale Bisio interpretava Alberto Colombo, direttore di un ufficio postale trasferito dalla Brianza nel Cilento dopo un tentativo fallito di ottenere una destinazione più comoda.

Alberto Colombo arriva nel Mezzogiorno carico di timori e luoghi comuni, ma la vita a Castellabate cambia poco alla volta il suo modo di guardare il Sud, mentre il film trova proprio nel divario tra i pregiudizi del protagonista e la realtà del borgo gran parte della sua comicità e trasforma il paese in un elemento centrale della storia.

L’amministrazione comunale ha voluto riconoscere il contributo dell’attore alla notorietà del territorio considerando che, dopo l’uscita della pellicola, Castellabate ha richiamato un numero altissimo di visitatori interessati a ritrovare gli scorci mostrati sullo schermo.

Durante la cerimonia Bisio ha ricordato il rapporto costruito con gli abitanti e ha espresso apprezzamento per la capacità del paese di conservare la propria identità nonostante la popolarità raggiunta.

Quando esce ‘Bentornati al Sud’

Le riprese di ‘Bentornati al Sud’ si sono svolte a Castellabate dall’8 giugno al 14 luglio 2026 dove, per oltre cinque settimane il borgo ha ospitato attori, tecnici e maestranze, mentre strade, piazze e scorci già familiari al pubblico della saga sono tornati a fare da sfondo alla storia.

La presenza della troupe ha comportato alcune modifiche temporanee alla circolazione e alla vita quotidiana del paese, tanto che il sindaco Marco Rizzo ha ringraziato residenti e produzione per la collaborazione, sottolineando il valore promozionale del progetto per l’intero territorio cilentano.

Altre sequenze saranno realizzate tra Roma e Milano, ma Castellabate manterrà un ruolo centrale nell’identità visiva del film, poiché proprio nel borgo aveva preso forma il rapporto tra i protagonisti e il Sud raccontato nella commedia originale.

La nuova produzione ha riportato nel Cilento anche Angela Finocchiaro, Nunzia Schiano, Nando Paone e Salvatore Misticone. Nel cast figurano inoltre Giacomo Rizzo e Valentina Lodovini, mentre la sceneggiatura porta la firma di Claudio Bisio, Alessandro Siani e Luca Miniero.

Con la conclusione della lavorazione a Castellabate, il film è entrato nella fase di post-produzione, durante la quale il materiale girato sarà montato e completato in vista dell’arrivo nelle sale. La pellicola è prodotta da Bartleby Film, Italian International Film e Medusa Film, che ne curerà anche la distribuzione.

L’uscita è fissata per il 25 dicembre, nel pieno della programmazione natalizia; il pubblico ritroverà così la coppia formata da Bisio e Siani, già protagonista di Benvenuti al Sud e Benvenuti al Nord, due commedie costruite sul confronto tra Settentrione e Meridione.

Il nuovo capitolo riporterà Castellabate sul grande schermo a sedici anni dal primo film. La cittadinanza onoraria conferita a Bisio ha accompagnato la fine delle riprese e ha aggiunto un valore istituzionale al ritorno della produzione, legato alla memoria di un successo che aveva contribuito alla notorietà nazionale del borgo.