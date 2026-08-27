Cosa si può fare col biglietto da 20mila euro per il GP di Monza

Dall'accesso ai paddock ad un'esperienza gastronomica stellata: ecco quali sono tutti i vantaggi che offre il biglietto da 20mila euro per il GP di Monza

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Gli appassionati di motori possono vivere un’esperienza d’eccezione al prossimo Gran Premio di Formula 1, che si terrà dal 4 al 6 settembre 2026 presso l’Autodromo Nazionale di Monza. Acquistando uno degli esclusivi biglietti della F1 Experiences, all’astronomica cifra di oltre 20mila euro, è possibile godersi un weekend all’insegna dell’adrenalina e del gusto. Il percorso include infatti un pranzo stellato firmato da chef Massimo Bottura, in compagnia di alcuni ambassador della Formula 1, ma anche altri vantaggi imperdibili. Scopriamoli insieme.

Il pranzo stellato di chef Bottura al GP di Monza

Soltanto 12 fortunati possono acquistare il biglietto esclusivo – disponibile su F1 Experiences – per godere appieno del GP di Monza 2026: si tratta di un’esperienza completa che unisce la passione per i motori a quella per la cucina italiana, ricca di sapori tutti da scoprire. Già proposto con grande successo in Belgio (a Spa-Francorchamps) e in Olanda (a Zandvoort), il percorso “The Out Lap” sbarca anche nel nostro Paese in occasione del Formula 1 Pirelli Gran Premio d’Italia 2026. A scelta tra venerdì 4 e sabato 5 settembre, gli ospiti potranno degustare un pranzo stellato in compagnia di alcuni dei volti più importanti della F1 internazionale.

L’esperienza è stata creata da Moët Hennessy (gruppo LVMH) ed è il primo “moving fine dining” al mondo, un ristorante itinerante che si muove a bordo di un camion a pianale, percorrendo la pista e offrendo una visuale inedita delle sue zone più iconiche. Il pranzo verrà servito da chef Massimo Bottura, con un ricco menù a più portate ideato per esplorare i sapori dell’alta cucina italiana. I 12 ospiti selezionati verranno accompagnati, durante l’esperienza gastronomica, alla scoperta dell’Autodromo Nazionale di Monza dai tre ambassador speciali: Damon Hill, Giancarlo Fisichella e Naomi Schiff.

Gli altri vantaggi del biglietto da 20mila euro

Naturalmente, l’esperienza gastronomica di lusso offerta da Massimo Bottura è solo uno dei vantaggi accessibili acquistando il biglietto esclusivo, dal costo di 20.105,60 euro. Il pacchetto comprende diversi servizi d’eccezione, per rendere il weekend di Monza davvero unico. Sono inclusi, ad esempio, l’accesso ai paddock valido per tutti e tre i giorni del GP, la visita al podio e al retropodio (al di fuori delle cerimonie) e l’ingresso alla Cool Down Room, l’area dove i piloti possono rilassarsi subito dopo la competizione, riguardando i momenti salienti della corsa.

Secondo quanto riporta il sito della Formula 1, il pacchetto comprende anche un’interessante sosta al box Aramco, con la possibilità di assistere da vicino agli ultimi preparativi del GP di Monza, e la foto ricordo con il trofeo del campione del mondo. Nel corso della gara, gli ospiti potranno usufruire dell’accoglienza del Paddock Club di F1: menù selezionati, open bar con bevande illimitate, incontri con i protagonisti della Formula 1 e ampi schermi TV da cui seguire le competizioni.

A quanto pare, non è invece incluso il posto riservato in tribuna: il biglietto da 20mila euro va dunque abbinato ad un pacchetto hospitality a scelta, per poter assistere in piena serenità al tutto il programma delle qualifiche e della gara all’Autodromo Nazionale. Resta comunque un’esperienza incredibilmente appagante, anche se non certo alla portata di tutte le tasche: proprio ciò che mancava per rendere il GP di Monza ancora più speciale.