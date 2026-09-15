Come ottenere gratis i biglietti per Harry Styles a Roma

Harry Styles torna a Roma e per i fan spunta anche la possibilità di ottenere biglietti gratis grazie a un’iniziativa legata al volontariato

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Roma si prepara a riaccendere i riflettori su Harry Styles, atteso al Circo Massimo il 7 e l’8 agosto 2027 per due concerti che promettono di richiamare migliaia di fan, e nel frattempo attorno ai biglietti cresce l’attenzione anche per alcune formule meno convenzionali rispetto alla vendita tradizionale.

Dove comprare i biglietti per Harry Styles a Roma

I due appuntamenti romani fanno parte del ‘Together, Together Tour 2027’ e segnano il ritorno dell’artista britannico in Italia dopo il concerto del 2023 alla RCF Arena di Campovolo. Per le date del Circo Massimo sono previsti complessivamente circa 120 mila ingressi e, secondo le informazioni riportate da Rockol, la vendita è stata organizzata attraverso una prima fase riservata ai possessori di carta American Express e una successiva apertura al pubblico.

La vendita generale è partita il 14 settembre alle 16, i canali indicati per l’acquisto sono Ticketmaster, insieme a TicketOne e Vivaticket. Ticketmaster conferma per Roma gli appuntamenti del 7 e dell’8 agosto 2027 e indica un limite massimo di otto biglietti per account. Sul palco, prima di Harry Styles, sono attesi gli LCD Soundsystem.

Come si legge su ‘Rockol’, per i concerti romani non è previsto il dynamic pricing, il sistema che può modificare il costo del biglietto in base alla domanda; anche la tradizionale formula dei pacchetti VIP è stata esclusa.

I prezzi comunicati partono da 99,19 euro per il posto unico e aumentano a seconda della posizione rispetto al palco. Il Front Standing Lateral costa 127,94 euro, mentre per il Front Standing si sale a 145,19 euro; le quattro aree più vicine al palco raggiungono invece 162,44 euro. Rockol riporta attualmente la stessa fascia di prezzo, compresa tra 99,19 e 162,44 euro.

Esiste inoltre una seconda formula pensata per contenere la spesa, ovvero gli Unpredictable Fun Tickets, biglietti messi a disposizione in quantità limitata al prezzo di 20 euro. Chi riesce ad acquistarli non può scegliere preventivamente il settore, che viene assegnato in un momento successivo e può quindi trovarsi sia più distante sia più vicino al palco.

Secondo le informazioni diffuse dagli organizzatori, questi tagliandi saranno rilasciati progressivamente in vista degli show del 2027.

Come funzionano i biglietti gratis per Harry Styles

La possibilità di assistere gratuitamente a uno dei concerti segue un percorso completamente diverso dalla normale vendita, e la cui iniziativa nasce dalla collaborazione tra Harry Styles ed EARNT, progetto che collega l’accesso a determinati eventi alla partecipazione ad attività di volontariato organizzate nelle città coinvolte dal tour. Il meccanismo riguarda tutte le dodici tappe previste dal programma EARNT per il 2027.

Per Roma il sistema prevede l’iscrizione a un sorteggio, le persone estratte ottengono una coppia di biglietti, a condizione che sia il vincitore sia l’accompagnatore partecipino all’attività di volontariato collegata all’iniziativa.

Per la Capitale le giornate indicate sono il 31 luglio e il 1° agosto 2027, mentre il concerto associato al progetto è quello dell’8 agosto; la natura dell’attività e il luogo preciso saranno definiti più vicino alla data.

Per chi è selezionato il passaggio decisivo sarà la partecipazione effettiva all’attività prevista insieme al proprio accompagnatore. Solo dopo aver rispettato questa condizione viene riconosciuta la coppia di ingressi prevista dal progetto.

Il modello scelto per il tour del cantante a Roma trasforma quindi una parte limitata dei biglietti in una ricompensa collegata a un impegno effettivo sul territorio, distinta sia dai normali tagliandi sia dai biglietti da 20 euro.