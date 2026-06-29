Best Pizza Awards, i 3 migliori pizzaioli al mondo sono italiani

Dominio dell'Italia ai The Best Pizza Awards, il riconoscimento dedicato ai migliori pizzaioli di tutto il mondo: classifica 2026 e premi speciali

Presso la cornice milanese degli East End Studios dello Studio Novanta, è andata in scena la cerimonia di premiazione di The Best Pizza Awards 2026, evento dedicato ai migliori pizzaioli al mondo.

The Best Pizza Awards, i tre migliori pizzaioli al mondo sono italiani

I The Best Pizza Awards sono tra i riconoscimenti più importanti legati al mondo della pizza: ogni anno vengono assegnati da una giuria internazionale chiamata a valutare diversi elementi, dalla creatività alla competenza. Come spiegato dal CEO Gadau, il premio è “creato da pizzaioli per i pizzaioli” e “celebra l’identità della pizza spingendola senza paura verso il futuro”.

Pur trattandosi di un riconoscimento internazionale, la classifica dei migliori pizzaioli al mondo vede l’Italia dominare, prendendosi tutto il podio e piazzando ben 37 professionisti tra i primi 100. In cima alla graduatoria del 2026 troviamo Francesco Martucci de I Masanielli a Caserta, davanti a Roberto Davanzo di Bob Alchimia a spicci di Montepaone e Francesco Capace di Confine a Milano.

Per Martucci si tratta del secondo primato di fila, accolto così dallo stesso maestro della pizza: “Essere nominato per il secondo anno consecutivo non è un giro d’onore, è un promemoria per ricordarsi che c’è ancora da fare – si legge su ‘LaCucinaItaliana.it’ – la pizza non la costruisce una sola persona, la costruiscono le generazioni che hanno plasmato questo mestiere prima di noi e le persone che mi stanno accanto ogni giorno”.

Oltre alla classifica, la nuova edizione del riconoscimento internazionale ha visto anche l’assegnazione di diversi premi speciali: uno di questi è andato a Franco Pepe della pizzeria Pepe in Grani, eletto “leggenda” con il The Best Pizza Legend Award.

The Best Pizza Awards 2026, la classifica e i premi speciali

Di seguito scopriamo la classifica dei migliori pizzaioli italiani al mondo e i premi speciali.

#1 Francesco Martucci – I Masanielli, Caserta

#2 Roberto Davanzo – Bob Alchimia a Spicchi, Montepaone (Catanzaro)

#3 Francesco Capece – Confine, Milano

#5 Gabriele Bonci – Pizzarium, Roma

#8 Jacopo Mercuro – 180 grammi Pizzeria Romana, Roma

#9 Amalia Costantini – Mater, Fiano Romano (Roma)

#11 Simone Padoan – I Tigli, San Bonifacio (Verona)

#12 Raffaele Bonetta – Raf Bonetta Pizzeria, Pozzuoli (NapolI)

#13 Pier Daniele Seu – TAC – Thin and Crunchy, Roma

#15 Luca Pezzetta – Clementina, Fiumicino (Roma)

#17 Ciccio Vitiello – Cambia – Menti, Caserta

#20 Roberta Esposito – La Contrada, Aversa (Caserta)

#21 Sandro Cubeddu – RE|MI, Sassari

#23 Enzo Coccia – La Notizia, Napoli

#24 Cristian Santomauro – L’Ammaccata, Antica Pizza Cilentana, Casal Velino (Salerno)

#25 Sasà Martucci – Sasà Martucci Pizzeria I Masanielli, Caserta

#26 Massimiliano Prete – Sestogusto, Torino

#27 Angelo Rumolo – Le Grotticelle, Caggiano (Salerno)

#31 Antonio Pappalardo – La Cascina dei Sapori, Rezzato (Brescia)

#37 Luca Mastracci – Luca! Pizza e Fritti di Luca Mastracci, Frosinone

#39 Ivano Veccia – Lisola Restaurant, Ischia (Napoli)

#43 Ciro Tutino – Bro. Ciro e Antonio Tutino, Napoli

#47 Francesco Calò – Avenida Calò, Roma

#50 Vincenzo Abbate – Pizzeria Contemporanea, Aversa (Caserta)

#53 Francesco De Maria & Federico De Maria – I Vesuviani, Casello di Cisterna (Napoli)

#61 Davide Di Chio – Alterego Pizza Boutique, Andria

#64 Cristiano Taurisano – Luppolo & Farina, Latiano (Brindisi)

#65 Enzo Bastelli – Basta Pizzeria, Nola (Napoli)

#68 Enzo, Salvatore & Cristiano Piccirillo – La Masardona, Napoli

#69 Isabella De Cham – Isabella De Cham Pizza Fritta, Napoli

#74 Andrea Godi – GIGI Vera Pizza, Lecce

#81 Daniele Campana – Campana 12, Corigliano (Cosenza)

#87 Francesco Pompetti – Impastatori Pompetti, Roseto degli Abruzzi (Teramo)

#89 Magdalena Perria, Sofia Paba & Daniela Tola – Locanda Sa Matracca, Cagliari

#93 Alessandro Ruver – Ruver Teglia Frazionata, Roma

#94 Filippo Sorce & Giorgio Sorce – Sitári, Agrigento

#99 Francesco Miranda – Màdia, Salerno

I premi speciali

The Best Pizza NextGen Award

Luca Fabozzi – Licoli – Anversa – Belgio

The Best Pizza Margherita Award

Francesco Granata – Napul’è Italian Comfort Food – Vari – Grecia

The Best Fried Pizza Award

Enzo, Salvatore & Cristiano Piccirillo – La Masardona – Napoli – Italia

The Best Pastry Pizza Award

Francesco Pompetti – Impastatori Pompetti – Roseto degli Abruzzi – Italia

The Best Street Pizza Award

Floriana Pastore – Signora Pizza – Las Vegas – USA

The Best Pizza Social Media Award

Jorge Sastre & Rafa Panatieri – Sartoria Panatieri – Barcellona – Spagna

The Best Pizza Experience Award

Francesco Capece – Confine – Milano – Italia

The Best Pizza FoodArt Award

Amalia Costantini – Mater – Fiano Romano – Italia

The Best Pizza Identity Award

Yuki Motokura – Pizza Marumo – Tokyo – Giappone

The Best Pizza Icon Award

Anthony Mangieri – Una Pizza Napoletana – New York – USA

The Best Pizza Legend Award