Best Pizza Awards, i 3 migliori pizzaioli al mondo sono italiani
Dominio dell'Italia ai The Best Pizza Awards, il riconoscimento dedicato ai migliori pizzaioli di tutto il mondo: classifica 2026 e premi speciali
Presso la cornice milanese degli East End Studios dello Studio Novanta, è andata in scena la cerimonia di premiazione di The Best Pizza Awards 2026, evento dedicato ai migliori pizzaioli al mondo.
The Best Pizza Awards, i tre migliori pizzaioli al mondo sono italiani
I The Best Pizza Awards sono tra i riconoscimenti più importanti legati al mondo della pizza: ogni anno vengono assegnati da una giuria internazionale chiamata a valutare diversi elementi, dalla creatività alla competenza. Come spiegato dal CEO Gadau, il premio è “creato da pizzaioli per i pizzaioli” e “celebra l’identità della pizza spingendola senza paura verso il futuro”.
Pur trattandosi di un riconoscimento internazionale, la classifica dei migliori pizzaioli al mondo vede l’Italia dominare, prendendosi tutto il podio e piazzando ben 37 professionisti tra i primi 100. In cima alla graduatoria del 2026 troviamo Francesco Martucci de I Masanielli a Caserta, davanti a Roberto Davanzo di Bob Alchimia a spicci di Montepaone e Francesco Capace di Confine a Milano.
Per Martucci si tratta del secondo primato di fila, accolto così dallo stesso maestro della pizza: “Essere nominato per il secondo anno consecutivo non è un giro d’onore, è un promemoria per ricordarsi che c’è ancora da fare – si legge su ‘LaCucinaItaliana.it’ – la pizza non la costruisce una sola persona, la costruiscono le generazioni che hanno plasmato questo mestiere prima di noi e le persone che mi stanno accanto ogni giorno”.
Oltre alla classifica, la nuova edizione del riconoscimento internazionale ha visto anche l’assegnazione di diversi premi speciali: uno di questi è andato a Franco Pepe della pizzeria Pepe in Grani, eletto “leggenda” con il The Best Pizza Legend Award.
The Best Pizza Awards 2026, la classifica e i premi speciali
Di seguito scopriamo la classifica dei migliori pizzaioli italiani al mondo e i premi speciali.
- #1 Francesco Martucci – I Masanielli, Caserta
- #2 Roberto Davanzo – Bob Alchimia a Spicchi, Montepaone (Catanzaro)
- #3 Francesco Capece – Confine, Milano
- #5 Gabriele Bonci – Pizzarium, Roma
- #8 Jacopo Mercuro – 180 grammi Pizzeria Romana, Roma
- #9 Amalia Costantini – Mater, Fiano Romano (Roma)
- #11 Simone Padoan – I Tigli, San Bonifacio (Verona)
- #12 Raffaele Bonetta – Raf Bonetta Pizzeria, Pozzuoli (NapolI)
- #13 Pier Daniele Seu – TAC – Thin and Crunchy, Roma
- #15 Luca Pezzetta – Clementina, Fiumicino (Roma)
- #17 Ciccio Vitiello – Cambia – Menti, Caserta
- #20 Roberta Esposito – La Contrada, Aversa (Caserta)
- #21 Sandro Cubeddu – RE|MI, Sassari
- #23 Enzo Coccia – La Notizia, Napoli
- #24 Cristian Santomauro – L’Ammaccata, Antica Pizza Cilentana, Casal Velino (Salerno)
- #25 Sasà Martucci – Sasà Martucci Pizzeria I Masanielli, Caserta
- #26 Massimiliano Prete – Sestogusto, Torino
- #27 Angelo Rumolo – Le Grotticelle, Caggiano (Salerno)
- #31 Antonio Pappalardo – La Cascina dei Sapori, Rezzato (Brescia)
- #37 Luca Mastracci – Luca! Pizza e Fritti di Luca Mastracci, Frosinone
- #39 Ivano Veccia – Lisola Restaurant, Ischia (Napoli)
- #43 Ciro Tutino – Bro. Ciro e Antonio Tutino, Napoli
- #47 Francesco Calò – Avenida Calò, Roma
- #50 Vincenzo Abbate – Pizzeria Contemporanea, Aversa (Caserta)
- #53 Francesco De Maria & Federico De Maria – I Vesuviani, Casello di Cisterna (Napoli)
- #61 Davide Di Chio – Alterego Pizza Boutique, Andria
- #64 Cristiano Taurisano – Luppolo & Farina, Latiano (Brindisi)
- #65 Enzo Bastelli – Basta Pizzeria, Nola (Napoli)
- #68 Enzo, Salvatore & Cristiano Piccirillo – La Masardona, Napoli
- #69 Isabella De Cham – Isabella De Cham Pizza Fritta, Napoli
- #74 Andrea Godi – GIGI Vera Pizza, Lecce
- #81 Daniele Campana – Campana 12, Corigliano (Cosenza)
- #87 Francesco Pompetti – Impastatori Pompetti, Roseto degli Abruzzi (Teramo)
- #89 Magdalena Perria, Sofia Paba & Daniela Tola – Locanda Sa Matracca, Cagliari
- #93 Alessandro Ruver – Ruver Teglia Frazionata, Roma
- #94 Filippo Sorce & Giorgio Sorce – Sitári, Agrigento
- #99 Francesco Miranda – Màdia, Salerno
I premi speciali
The Best Pizza NextGen Award
- Luca Fabozzi – Licoli – Anversa – Belgio
The Best Pizza Margherita Award
- Francesco Granata – Napul’è Italian Comfort Food – Vari – Grecia
The Best Fried Pizza Award
- Enzo, Salvatore & Cristiano Piccirillo – La Masardona – Napoli – Italia
The Best Pastry Pizza Award
- Francesco Pompetti – Impastatori Pompetti – Roseto degli Abruzzi – Italia
The Best Street Pizza Award
- Floriana Pastore – Signora Pizza – Las Vegas – USA
The Best Pizza Social Media Award
- Jorge Sastre & Rafa Panatieri – Sartoria Panatieri – Barcellona – Spagna
The Best Pizza Experience Award
- Francesco Capece – Confine – Milano – Italia
The Best Pizza FoodArt Award
- Amalia Costantini – Mater – Fiano Romano – Italia
The Best Pizza Identity Award
- Yuki Motokura – Pizza Marumo – Tokyo – Giappone
The Best Pizza Icon Award
- Anthony Mangieri – Una Pizza Napoletana – New York – USA
The Best Pizza Legend Award
- Franco Pepe – Pepe in Grani – Caiazzo – Italia.
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