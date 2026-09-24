Best in Travel, migliori viaggi per il 2027: 2 le mete in Italia

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

Nuovo appuntamento con la selezione Best in Travel di Lonely Planet, una selezione con le 25 destinazioni da visitare e le 25 esperienze da provare in vista del 2027. Le scelte sono orientate dall’adozione di ritmi slow e dal desiderio di sfuggire dall’overtourism.

Le mete, selezionate direttamente dagli autori della prestigiosa guida, sono divise in sei diverse categorie: natura, cultura, mare, città, avventura e gastronomia. Non mancano l’Italia, presente con due destinazioni.