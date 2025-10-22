Best in Travel 2026 di Lonely Planet, una meta italiana al top
La guida Best in Travel 2026 di Lonely Planet svela le migliori mete al mondo e le esperienze da vivere assolutamente: c'è anche una destinazione italiana
La nuova edizione della guida Best in Travel 2026, pubblicata da Lonely Planet, si rivela ricca di grandi sorprese. La prima riguarda il radicale cambiamento nel format stesso, che ora non è più suddiviso in tre classifiche (i 10 migliori Paesi, le 10 migliori città e le 10 migliori regioni del mondo) come negli anni passati. La celebre guida elenca oggi 50 proposte selezionate dai suoi esperti e dai lettori, suddivise in luoghi da visitare ed esperienze da vivere. Anche stavolta, l’Italia si guadagna un posto tra le destinazioni scelte da Lonely Planet: ecco la meta top inclusa in Best in Travel 2026.
La Sardegna è tra le mete di Best in Travel 2026
Quest’anno, Lonely Planet ha selezionato 25 destinazioni in tutto il mondo come ispirazione per i prossimi viaggi del 2026: l’Italia non poteva mancare, stavolta con una meta considerata tra le migliori per le vacanze estive. Stiamo parlando della Sardegna, una vera e propria oasi di bellezza rinomata per le sue spiagge da sogno e le località più trendy dove trascorrere serate di puro divertimento. Ma c’è molto di più: l’isola lambita dal mar Mediterraneo è uno scrigno di antiche tradizioni, storia, cultura e natura incontaminata.
“Famosa per le acque turchesi e la costa frastagliata, la Sardegna ha molto di più da offrire oltre alle splendide spiagge. Dagli antichi nuraghi alle lingue minoritarie protette e ai nuovi percorsi di turismo sostenibile per ciclisti ed escursionisti, la ricca storia, cultura e varietà naturale dell’isola ne fanno una destinazione per tutto l’anno” – racconta Angelo Zinna, collaboratore di Lonely Planet. Ecco dunque che la Sardegna si trasforma nella meta perfetta da esplorare in bassa stagione, quando i turisti non accalcano più le piccole calette incontaminate e si può godere del vero cuore pulsante dell’isola.
Lonely Planet consiglia infatti di addentrarsi nella storia e nelle tradizioni più antiche del popolo sardo, a partire dalle suggestive testimonianze della civiltà nuragica – come il complesso di Su Nuraxi di Barumini, sito protetto dall’UNESCO. Per chi ama la natura, non mancano esperienze di snorkeling, immersioni e pedalate lungo i percorsi che affrontano sia le meravigliose coste sarde che il suo aspro entroterra. Assolutamente da visitare è l’isola dell’Asinara, un tempo sede di un carcere di massima sicurezza, oggi diventata un’oasi faunistica disabitata.
Tutte le mete e le esperienze di Best in Travel 2026
Nell’edizione 2026 di Best in Travel, come anticipato, possiamo trovare 25 mete tra le migliori al mondo e 25 esperienze da vivere assolutamente, selezionate dai collaboratori di Lonely Planet. Scopriamo quali sono.
Le 25 destinazioni di Best in Travel 2026:
- Sardegna (Italia);
- Perù (Sud America);
- Botswana (Africa);
- Jeju-Do (Corea del Sud);
- Ikara-Flinders Ranges e outback (Australia);
- quartiere Liberdade (São Paulo, Brasile);
- Cadice (Spagna);
- Theodore Roosevelt National Park (Stati Uniti);
- Réunion (Africa);
- Tunisia (Africa);
- Isole Salomone (Oceania);
- Barbados (America del Nord);
- Maine (Stati Uniti);
- Città del Messico (Messico);
- Tipperary (Irlanda);
- Quetzaltenango (Guatemala);
- Jaffna (Sri Lanka);
- Phuket (Thailandia);
- Utrecht (Paesi Bassi);
- Finlandia (Europa);
- Siem Reap (Cambogia);
- North Island (Nuova Zelanda).
Le 25 esperienze di Best in Travel 2026:
- tour gastronomico culturale a Dubai (Emirati Arabi Uniti);
- trekking e campeggio libero in Tagikistan;
- dormire in una carrozza ferroviaria nel Kruger National Park (Sudafrica);
- visitare la celebre villa di Eileen Gray a Roquebrune-Cap-Martin (Francia);
- seguire gli elefanti del deserto in Namibia;
- dormire in un ryokan (Giappone);
- cercare i giaguari nelle zone umide del Parco Nazionale Iberá (Argentina);
- assistere a un incontro di wrestling delle cholitas (Bolivia);
- rafting sul Colorado River nel Gran Canyon (Stati Uniti);
- bathing trail a Victoria (Australia);
- a cavallo sulle Ande (Ecuador);
- crociera sul Mekong (Vietnam e Cambogia);
- partecipare a una cavalcata creola in Louisiana (Stati Uniti);
- tour culinario nel Kerala (India);
- assistere ad una partita della Premier League (Inghilterra);
- regione vinicola del Willamette in Oregon (Stati Uniti);
- assaporare un’esaltante scena gastronomica a Melbourne (Australia);
- diventare cittadini-scienziati in Amazzonia (Perù);
- fare festa nei Caraibi (Grenada);
- vita notturna leggendaria a Belgrado (Serbia);
- dormire nel Volcanoes National Park alle Hawaii (Stati Uniti);
- scoprire in bici le Batanes Islands (Filippine);
- whale-watching alle Azzorre (Portogallo);
- tuffarsi nella street art a Bristol (Inghilterra);
- osservazione delle stelle nella Wairarapa (Nuova Zelanda).
POTREBBE INTERESSARTI
-
Tagliolini al pomodoro a colazione, l'idea di un hotel a Roma
-
4 Hotel di Bruno Barbieri a Bari: il miglior albergo
-
Fungo dell’olivo, boom intossicati in Toscana: come riconoscerlo
-
Milioni di formiche nel mare del Salento: la scoperta inquietante
-
La classifica dei 24 migliori ristoranti raffinati in Italia
-
Al mare a ottobre: dove restano aperti gli stabilimenti in Italia
-
Gli spaghetti alla Claudia Cardinale sono iconici: la ricetta
-
Quanto costano i dolci di Cannavacciuolo per la Festa dei nonni
-
L'Hotel Nordik di Andalo è il Best of the Best per Tripadvisor