La guida Best in Travel 2026 di Lonely Planet svela le migliori mete al mondo e le esperienze da vivere assolutamente: c'è anche una destinazione italiana

Web content writer appassionata di belle storie e di viaggi, scrive da quando ne ha memoria. Curiosa per natura, le piace tenersi informata su ciò che accade intorno a lei.

La nuova edizione della guida Best in Travel 2026, pubblicata da Lonely Planet, si rivela ricca di grandi sorprese. La prima riguarda il radicale cambiamento nel format stesso, che ora non è più suddiviso in tre classifiche (i 10 migliori Paesi, le 10 migliori città e le 10 migliori regioni del mondo) come negli anni passati. La celebre guida elenca oggi 50 proposte selezionate dai suoi esperti e dai lettori, suddivise in luoghi da visitare ed esperienze da vivere. Anche stavolta, l’Italia si guadagna un posto tra le destinazioni scelte da Lonely Planet: ecco la meta top inclusa in Best in Travel 2026.

La Sardegna è tra le mete di Best in Travel 2026

Quest’anno, Lonely Planet ha selezionato 25 destinazioni in tutto il mondo come ispirazione per i prossimi viaggi del 2026: l’Italia non poteva mancare, stavolta con una meta considerata tra le migliori per le vacanze estive. Stiamo parlando della Sardegna, una vera e propria oasi di bellezza rinomata per le sue spiagge da sogno e le località più trendy dove trascorrere serate di puro divertimento. Ma c’è molto di più: l’isola lambita dal mar Mediterraneo è uno scrigno di antiche tradizioni, storia, cultura e natura incontaminata.

“Famosa per le acque turchesi e la costa frastagliata, la Sardegna ha molto di più da offrire oltre alle splendide spiagge. Dagli antichi nuraghi alle lingue minoritarie protette e ai nuovi percorsi di turismo sostenibile per ciclisti ed escursionisti, la ricca storia, cultura e varietà naturale dell’isola ne fanno una destinazione per tutto l’anno” – racconta Angelo Zinna, collaboratore di Lonely Planet. Ecco dunque che la Sardegna si trasforma nella meta perfetta da esplorare in bassa stagione, quando i turisti non accalcano più le piccole calette incontaminate e si può godere del vero cuore pulsante dell’isola.

Lonely Planet consiglia infatti di addentrarsi nella storia e nelle tradizioni più antiche del popolo sardo, a partire dalle suggestive testimonianze della civiltà nuragica – come il complesso di Su Nuraxi di Barumini, sito protetto dall’UNESCO. Per chi ama la natura, non mancano esperienze di snorkeling, immersioni e pedalate lungo i percorsi che affrontano sia le meravigliose coste sarde che il suo aspro entroterra. Assolutamente da visitare è l’isola dell’Asinara, un tempo sede di un carcere di massima sicurezza, oggi diventata un’oasi faunistica disabitata.

Tutte le mete e le esperienze di Best in Travel 2026

Nell’edizione 2026 di Best in Travel, come anticipato, possiamo trovare 25 mete tra le migliori al mondo e 25 esperienze da vivere assolutamente, selezionate dai collaboratori di Lonely Planet. Scopriamo quali sono.

Le 25 destinazioni di Best in Travel 2026:

Sardegna (Italia);

Perù (Sud America);

Botswana (Africa);

Jeju-Do (Corea del Sud);

Ikara-Flinders Ranges e outback (Australia);

quartiere Liberdade (São Paulo, Brasile);

Cadice (Spagna);

Theodore Roosevelt National Park (Stati Uniti);

Réunion (Africa);

Tunisia (Africa);

Isole Salomone (Oceania);

Barbados (America del Nord);

Maine (Stati Uniti);

Città del Messico (Messico);

Tipperary (Irlanda);

Quetzaltenango (Guatemala);

Jaffna (Sri Lanka);

Phuket (Thailandia);

Utrecht (Paesi Bassi);

Finlandia (Europa);

Siem Reap (Cambogia);

North Island (Nuova Zelanda).

Le 25 esperienze di Best in Travel 2026: