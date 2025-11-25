L'edizione 2026 della guida BereBene di Gambero Rosso ha assegnato il riconoscimento di miglior spumante italiano sotto i 20 euro ad un vino veneto

L’Italia è da sempre una delle capitali mondiali del vino. A ricordarcelo è anche quest’anno BereBene, la guida del Gambero Rosso interamente dedicata ai vini che, pur mantenendo un’elevata qualità, restano sotto la soglia dei 20 euro. L’edizione BereBene 2026, giunta alla sua 36ª edizione, conferma questa missione: aiutare i consumatori, esperti e non, a scoprire bottiglie eccellenti senza dover ricorrere a budget elevati.

Il miglior spumante italiano sotto i 20 euro secondo BereBene 2026

Tra le principali novità del 2026 c’è la versione digitale della Guida di Gambero Rosso: un’evoluzione pensata per rendere più immediata la consultazione. L’edizione di quest’anno raccoglie 1000 etichette selezionate, provenienti da ogni angolo d’Italia e valutate in centesimi. Toscana e Piemonte guidano la classifica delle regioni più rappresentate (107 etichette ciascuna), seguite dal Veneto e dalle Marche.

Come ogni anno, la guida assegna anche i Premi Speciali: riconoscimenti che esaltano le migliori espressioni di Bollicina, Bianco, Rosso, Rosato, Vino Dolce e Vino sotto i 10 euro, oltre ai 21 Premi Regionali. Tra i riconoscimenti più attesi dell’edizione 2026 c’è sicuramente il Premio Speciale dedicato alla Migliore Bollicina sotto i 20 euro. A conquistare il titolo è il Valdobbiadene Rive di Farra di Soligo Extra Brut Col Credas 2024 di Adami, una delle aziende simbolo del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG.

Il Col Credas nasce dalle colline di Farra di Soligo, in provincia di Treviso. Il terreno qui è ricco di creta e da questo deriverebbe anche il nome dell’etichetta “Credas” deriva da “credazzo”, cioè creta. Si tratta di un Extra Brut dal carattere deciso, frutto di una vinificazione attenta e di un lavoro meticoloso.

È una bollicina raffinata ideale sia per un aperitivo che per abbinamenti più strutturati. Il Col Credas si distingue anche per la sua capacità evolutiva negli anni. Una caratteristica rara in questa fascia di prezzo, che conferma la qualità del progetto enologico.

Le parole di Franco Adami sul riconoscimento ricevuto

A parlare del riconoscimento ricevuto dall’azienda Adami con il Valdobbiadene Rive di Farra di Soligo Extra Brut Col Credas 2024 c’è Franco Adami che è anche presidente del Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG. Le sue parole sono state riprese da ‘Gambero Rosso’ e Adami ripercorre la storia dell’azienda con orgoglio.

“La mia famiglia è legata a Valdobbiadene da generazioni”, racconta. “Mio nonno era viticoltore già nel 1933, e oggi siamo arrivati alla quarta generazione.” Un’eredità che Franco ha saputo portare avanti con visione moderna ma senza snaturare la tradizione. Il Col Credas, in particolare, è il frutto di un lavoro di osservazione e sperimentazione durato quasi un decennio. “Ho vinificato questo vigneto per nove anni da solo per capire se aveva la stoffa per diventare un cru”, spiega.

La filosofia produttiva della cantina emerge chiaramente dalle parole di Franco Adami. “La denominazione punta sulle note più morbide e fruttate, ma questo non vuol dire che un sorso più secco non possa essere un’alternativa valida”. Poi sempre a ‘Gambero Rosso’ continua spiegando: “Ho fatto 45 vendemmie da enologo e assaggio decine di chili d’uva prima della raccolta per capire il momento perfetto. La 2024 è una delle migliori annate che abbiamo fatto.”