Caro benzina, a Roma tutti in fila al distributore più economico

Fare benzina a Roma tra rincari continui diventa una spesa da controllare e anche piccoli risparmi modificano le abitudini degli automobilisti

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Un’indicazione comparsa online sul prezzo della benzina, rilanciata tra automobilisti, ha innescato in poche ore una lunga fila a Roma lungo una delle principali arterie cittadine.

Dov’è il benzinaio meno caro di Roma

Nel primo pomeriggio, lungo una delle arterie più trafficate della città, si è assistito a una scena che si ripete con regolarità crescente. Benzina a Roma e rincari hanno spinto molti a cambiare abitudini, fino a creare una vera e propria mappa informale del risparmio.

Il punto più segnalato negli ultimi giorni si trova lungo via Cristoforo Colombo, in prossimità di largo Flavio Domiziano.

Come riportato su ‘La Repubblica’, in questa zona un distributore ha attirato un numero crescente di automobilisti grazie a un prezzo più contenuto rispetto alla media cittadina, infatti la benzina è stata proposta intorno a 1,61 euro al litro, con una differenza sensibile rispetto agli altri impianti presenti sulla stessa strada.

Il cambiamento più evidente si è registrato nelle modalità di ricerca del carburante, infatti gli automobilisti hanno iniziato a utilizzare strumenti digitali per monitorare in tempo reale le variazioni dei prezzi e le app dedicate hanno permesso di confrontare le tariffe e individuare le offerte più vantaggiose, riducendo il margine di incertezza.

Anche il portale del Ministero del Made in Italy ha contribuito, in questo contesto, a orientare le scelte, indicando alcuni distributori come tra i più convenienti per chi si sposta dal centro verso sud.

Il benzinaio avrebbe spesso chiesto ai clienti: “Ha visto il prezzo su internet?”. La risposta più frequente è stata “Sì”, segno di un comportamento ormai consolidato.

Situazioni simili sono state segnalate anche in altre aree della città, tra cui Torpignattara e via Tiburtina, dove alcuni impianti hanno mantenuto prezzi leggermente inferiori a 1,60 euro.

Le testimonianze sul caro carburante a Roma

Le file davanti al distributore hanno raccolto storie diverse, accomunate dalla stessa attenzione al risparmio a seguito del caro carburante.

Un automobilista ha raccontato: “Col fatto che con questi aumenti non ci si capisce più niente, io ormai apro un’applicazione di cui mi fido e vado diretto al benzinaio più conveniente”.

Accanto a lui, altre voci hanno descritto una situazione più complessa. Una lavoratrice ha osservato: “Hanno riaperto Hormuz? A me non sembra visti i prezzi alle stelle“. La stessa persona ha aggiunto: “ma io ho l’applicazione pure per confrontare i prezzi dei supermercati, ma sennò con 1.500 euro al mese e due figli come devo fare? Non mangiamo?”.

Nel frattempo, la coda non si è interrotta neanche con l’aumento delle temperature. Chi lavora nel settore ha evidenziato una differenza legata ai costi di gestione: “La benzina è la stessa solo che questa è una ditta che ha questa pompa di benzina, non ha tutti i costi di aziende più grandi”.

Anche chi utilizza il diesel ha continuato a fare rifornimento, pur senza trovare un vantaggio significativo. Un automobilista ha commentato: “Quando posso ci sto attento, ma neanche rimanere a piedi va bene”, aggiungendo poi: “Almeno qui non fanno pagare la differenza tra servito e self”.

Tra le auto in attesa, emerge anche la voce di chi deve fare i conti con un budget limitato. Una giovane lavoratrice ha spiegato: “Quaranta per favore”, chiarendo subito dopo: “perché comunque sono rimasta con 100 euro nel conto fino a fine mese e devo risparmiare ogni centesimo possibile”.

E ha concluso: “Hormuz o non Hormuz la finissero con queste guerre maledette che il prezzo lo paghiamo tutti per colpa di quattro matti“.